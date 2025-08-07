7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cuándo cae el Día del Niño en agosto 2025: ¿es feriado?

Esta fecha coincidirá con un aniversario muy especial, así habrá un descanso no laborable el viernes y creará tres jornadas consecutivas libres.

Por
Se tendrá un fin de semana extendido de tres días consecutivos.

Se tendrá un fin de semana extendido de tres días consecutivos.

Freepik

Una de las celebraciones más esperadas por las familias se aproxima con una configuración especial que generará un descanso extendido de tres jornadas. El Día del Niño coincidirá con el aniversario del prócer de la Independencia, creando una oportunidad única para el turismo interno y los planes familiares.

En agosto hay muchos feriados en varias localidades de PBA.
Te puede interesar:

Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 8 de agosto

El sistema de días no laborables con finalidad turística permite al Poder Ejecutivo designar hasta tres fechas anuales bajo esta modalidad, según establece la ley 27.399. Esta herramienta administrativa busca impulsar el sector turístico mediante la creación de períodos de descanso prolongados que incentiven los viajes y el consumo interno.

La diferencia entre un feriado nacional y una jornada no laborable resulta fundamental para comprender los derechos y obligaciones tanto de empleadores como trabajadores. Mientras que en el primer caso existe obligatoriedad de descanso o pago doble por laborar, en el segundo la decisión queda a criterio del empleador, quien puede otorgar el descanso o requerir asistencia normal sin compensación adicional.

feriado
Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

Qué sucede con el día del niño en agosto 2025: ¿es feriado?

La celebración del Día del Niño tendrá lugar el domingo 17 de agosto de 2025, fecha que coincide con la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Este feriado trasladable permanecerá en su fecha original debido a que la legislación no contempla el corrimiento de feriados que caen en domingo.

El viernes 15 de agosto fue establecido como día no laborable con fines turísticos, lo que configurará un fin de semana extendido de tres días consecutivos. Esta medida administrativa forma parte de las tres jornadas anuales que el gobierno puede designar bajo esta modalidad para fomentar el movimiento turístico nacional.

Para el sector público y bancario, los días no laborables implican habitualmente la suspensión de la atención al público, mientras que el ámbito privado mantiene mayor flexibilidad. Comercios, empresas y emprendimientos pueden elegir por funcionar normalmente o reducir sus actividades según sus propias políticas internas.

Las familias argentinas aprovechan tradicionalmente esta fecha para organizar actividades especiales con los más pequeños, desde escapadas cortas hasta celebraciones locales. La extensión del descanso mediante el día no laborable del viernes potencia estas posibilidades y genera expectativas en el sector turístico.

infancia
La tradición del Día del Niño que pasó a llamarse Día de las Infancias.

La tradición del Día del Niño que pasó a llamarse Día de las Infancias.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.
san martinnn.avif

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza.
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11).

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta semana hay distintos Feriados que rigen para varios trabajadores

Decretan feriado para el jueves 7 de agosto en 2025: qué se conmemora y a quiénes alcanza

Confirman fin de semana largo en agosto: el Gobierno estableció que el 15 será día no laborable

Feriados: ¿es feriado el viernes 15 de agosto?

Leé más sobre todos los Feriados en esta semana

Será feriado este miércoles 6 de agosto en 2025: cuál es el motivo y quiénes lo pueden disfrutar

Uno por uno: Los Feriados de agosto de este año

Confirman que será feriado este martes 5 de agosto en 2025: cuál es el motivo

Los Feriados que habrá en los distintos lugares del país

Estos son todos los feriados locales que habrá en Buenos Aires en agosto 2025

¿Cómo serán los Feriados en agosto de este año?

Confirmaron qué sucederá con el feriado del 17 de agosto en 2025: ¿hay finde largo?

Rating Cero

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

La serie reconstruye con precisión forense un crimen que contó con múltiples elementos delictivos.
play

Está en Netflix, tiene solo 2 capítulos y la podés ver de un tirón

Marvel y Sony mantienen un firme hermetismo sobre las tramas, lo que incrementa la especulación del público.

¿Llega a Marvel? Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Spider-Man: Brand New Day

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del León santafesino.
play

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del "León santafesino"

play

Feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos

últimas noticias

Este futbolista fue varios años compañero de Messi en el Barcelona.

Ganó todo, fue compañero de Messi y su vida dio un vuelco tras ser acusado por agresión sexual

Hace 6 minutos
Esta salsa es genial para todo tipo de pastas.

En 20 minutos: cómo hacer una salsa natural y deliciosa para acompañar unas buenas pastas

Hace 11 minutos
play

La escalofriante hipótesis del fiscal sobre el asesino del adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

Hace 20 minutos
play
El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner. 

Causa $LIBRA: Gil Domínguez aseguró que "Milei debería ser llamado a indagatoria"

Hace 35 minutos
Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

Hace 37 minutos