Cuándo cae el Día del Niño en agosto 2025: ¿es feriado?

Una de las celebraciones más esperadas por las familias se aproxima con una configuración especial que generará un descanso extendido de tres jornadas. El Día del Niño coincidirá con el aniversario del prócer de la Independencia, creando una oportunidad única para el turismo interno y los planes familiares.

El sistema de días no laborables con finalidad turística permite al Poder Ejecutivo designar hasta tres fechas anuales bajo esta modalidad, según establece la ley 27.399. Esta herramienta administrativa busca impulsar el sector turístico mediante la creación de períodos de descanso prolongados que incentiven los viajes y el consumo interno.

La diferencia entre un feriado nacional y una jornada no laborable resulta fundamental para comprender los derechos y obligaciones tanto de empleadores como trabajadores. Mientras que en el primer caso existe obligatoriedad de descanso o pago doble por laborar, en el segundo la decisión queda a criterio del empleador, quien puede otorgar el descanso o requerir asistencia normal sin compensación adicional.

feriado Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025. Pixabay Qué sucede con el día del niño en agosto 2025: ¿es feriado? La celebración del Día del Niño tendrá lugar el domingo 17 de agosto de 2025, fecha que coincide con la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Este feriado trasladable permanecerá en su fecha original debido a que la legislación no contempla el corrimiento de feriados que caen en domingo.

El viernes 15 de agosto fue establecido como día no laborable con fines turísticos, lo que configurará un fin de semana extendido de tres días consecutivos. Esta medida administrativa forma parte de las tres jornadas anuales que el gobierno puede designar bajo esta modalidad para fomentar el movimiento turístico nacional.

Para el sector público y bancario, los días no laborables implican habitualmente la suspensión de la atención al público, mientras que el ámbito privado mantiene mayor flexibilidad. Comercios, empresas y emprendimientos pueden elegir por funcionar normalmente o reducir sus actividades según sus propias políticas internas. Las familias argentinas aprovechan tradicionalmente esta fecha para organizar actividades especiales con los más pequeños, desde escapadas cortas hasta celebraciones locales. La extensión del descanso mediante el día no laborable del viernes potencia estas posibilidades y genera expectativas en el sector turístico. infancia La tradición del Día del Niño que pasó a llamarse Día de las Infancias. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. san martinnn.avif Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11). Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre