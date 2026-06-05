Cuáles son los talleres particulares en los que se puede hacer la VTV a partir de junio 2026

Desde junio de 2026 comenzó a regir un nuevo esquema para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) impulsado por el Gobierno nacional, que habilita a talleres mecánicos privados y concesionarias oficiales a realizar las inspecciones obligatorias. La medida busca ampliar la oferta de centros de revisión y facilitar el acceso al trámite, permitiendo que los conductores cuenten con más alternativas para cumplir con este requisito sin depender exclusivamente de las plantas habilitadas tradicionales.

Los establecimientos que deseen incorporarse al sistema deberán obtener una autorización oficial y cumplir con una serie de exigencias técnicas establecidas por las autoridades competentes. Entre otros requisitos, deberán disponer del equipamiento adecuado para controlar aspectos fundamentales de seguridad vehicular, como el sistema de frenos, la suspensión, las luces y las emisiones contaminantes, garantizando que las inspecciones mantengan los estándares exigidos por la normativa vigente.

Otra de las novedades introducidas por este modelo es la libertad para establecer los valores del servicio. A diferencia del esquema anterior, cada taller o concesionaria habilitada podrá definir sus propias tarifas, lo que abre la puerta a una mayor competencia entre prestadores. Como consecuencia, los usuarios tendrán la posibilidad de comparar precios, promociones y modalidades de pago antes de elegir dónde realizar la verificación de su vehículo.

Cómo es la nueva modalidad para hacer la VTV en talleres particulares

La nueva modalidad implementada por el Gobierno nacional desregula el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), permitiendo que talleres mecánicos particulares y concesionarias oficiales realicen la inspección obligatoria. Para asegurar la transparencia y la seguridad vial, la operatividad de estos centros privados queda estrictamente supeditada al cumplimiento de exigentes requisitos técnicos y de infraestructura fijados por la Secretaría de Transporte de la Nación. De este modo, los establecimientos que superen las auditorías quedan formalmente habilitados para revisar los vehículos y emitir las certificaciones oficiales válidas para circular por todo el territorio.

La gran novedad de este esquema radica en que cada prestador privado puede fijar libremente sus propias tarifas, eliminando el precio único estatal que regía anteriormente. Al quedar los valores sujetos a las leyes de la libre competencia del mercado, los conductores tienen la posibilidad de comparar precios, buscar promociones y elegir el taller que les ofrezca el mejor servicio o el presupuesto más conveniente. Esta descentralización no solo busca abaratar los costos para los usuarios a través de la competencia, sino también multiplicar los puntos de atención para terminar con las demoras y las largas filas de turnos del sistema anterior.

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Qué requisitos deben cumplir los talleres para que se pueda hacer la VTV

Los talleres mecánicos y concesionarias que quieran incorporarse al nuevo sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) deberán atravesar un proceso de habilitación y control establecido por la Secretaría de Transporte de la Nación. Entre las condiciones principales figura la disponibilidad de instalaciones adecuadas y equipamiento específico para realizar las inspecciones, como dispositivos para evaluar frenos, dirección, suspensión y niveles de emisiones contaminantes, garantizando que los controles cumplan con los estándares de seguridad exigidos.

A su vez, los establecimientos deberán contar con profesionales calificados para supervisar las revisiones y validar los resultados obtenidos. También será obligatorio implementar sistemas informáticos integrados con las bases de datos oficiales, de manera que cada verificación quede registrada de forma inmediata y pueda ser auditada por las autoridades. Con estos requisitos, el Gobierno busca ampliar la oferta de centros de control sin resignar la calidad ni la confiabilidad de las inspecciones vehiculares.