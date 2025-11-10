¿Sellar la carne es garantía de un mejor asado? Cuál es el truco que tienen los parrilleros El sellado permite crear una capa crocante que mantiene los jugos en su interior y potencia el sabor. Te contamos cómo hacerlo para que tus platos queden de restaurante. Por







Sellar la carne a fuego fuerte ayuda a formar una costra dorada que concentra el sabor.

Es importante no moverla mientras se dora, para evitar que pierda sus jugos internos.

Secar la pieza con papel antes de ponerla en la sartén, mejora la reacción y el dorado.

Una vez sellada, se termina la cocción a fuego medio o en horno para lograr el punto justo. ¿Sellar la carne es garantía de un mejor asado?, ¿cuál es el truco que tienen los parrilleros? Aunque muchos creen que sellar un corte es la clave para mantener los jugos. La técnica puede mejorar el sabor, pero no siempre es necesaria para lograr una parrillada tierna y jugosa.

El asado argentino no es solo una comida: es un ritual que reúne tradición, historias familiares y saberes que se transmiten de generación en generación. Entre los debates eternos de la parrilla aparece uno que divide aguas: ¿hay que dorar la carne o no? Algunos sostienen que el sellado encierra la suculencia, mientras que otros prefieren la cocción lenta desde el inicio, sin sellar, para lograr una textura más tierna y pareja.

Para despejar dudas, se puede tomar como referencia la experiencia de Agustín Brañas, chef de la reconocida parrilla Lo de Jesús, quien combina técnica profesional con el sentir criollo del fuego. Según su criterio, no todos los cortes se benefician del sellado y el tip está en entender qué parte se está cocinando y cuánto tiempo se le va a dedicar.

carne sellada Qué es mejor para el asado: sellar o no la carne Sellar la carne consiste en colocarla sobre un fuego fuerte durante unos minutos para generar una costra dorada en la superficie. Esta reacción se conoce como Reacción de Maillard, y aporta sabor, aroma y textura.

Sin embargo, el sellado no cierra los jugos como se suele creer; los líquidos de cocción se conservan principalmente cuando la carne descansa después de salir de la parrilla. Entonces, ¿sellar o no sellar?. Según Brañas, la respuesta es simple: depende del corte.