Sigue la ola de frío en la Ciudad de Buenos Aires: cuándo sube la temperatura El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para la capital y siete provincias el bajo mercurio en los termómetros, además de vientos y nevadas en el sur patagónico, en la antesala del invierno. Por Agregar C5N en









El fin de semana largo se despide con una jornada helada. Télam

El fin de semana largo llega a su fin en medio de la ola de frío que sacude a buena parte del país, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alerta amarilla por temperaturas extremas para la Ciudad de Buenos Aires y siete provincias, además de aviso amarillo por vientos y nevadas en la Patagonia, en la antesala de la llegada del invierno el próximo lunes.

El organismo lanzó alerta amarilla por viento para el sur de Santa Cruz, la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, a lo que se suma alerta amarilla por nevadas en la zona cordillerana de Güer Aike y Lago Argentino, en el sudoeste santacruceño.

Allí, se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, y no se descarta la precipitación en forma de lluvia y lluvia y nieve mezclada.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas viento 15 junio 2026 La llegada del invierno se hace sentir en la Patagonia. SMN Por otro lado, el SMN lanzó aviso amarillo por temperaturas extremas en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, centro y sur de Corrientes, sur y este de Santa Fe, sur de Córdoba, sur de San Luis y centro y este de La Pampa.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas temperaturas extremas frío 15 junio 2026 Ocho distritos del país bajo alerta amarilla por frío. SMN Alerta por frío: el pronóstico para el lunes feriado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El organismo anticipa una jornada fría, con temperatura mínima de 2° y máxima de 15°, aunque con cielo despejado que constituye una atmósfera agradable, con vientos leves del noroeste.