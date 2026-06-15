15 de junio de 2026 Inicio
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Sigue la ola de frío en la Ciudad de Buenos Aires: cuándo sube la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para la capital y siete provincias el bajo mercurio en los termómetros, además de vientos y nevadas en el sur patagónico, en la antesala del invierno.

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El fin de semana largo se despide con una jornada helada.

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Télam

El fin de semana largo llega a su fin en medio de la ola de frío que sacude a buena parte del país, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alerta amarilla por temperaturas extremas para la Ciudad de Buenos Aires y siete provincias, además de aviso amarillo por vientos y nevadas en la Patagonia, en la antesala de la llegada del invierno el próximo lunes.

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El organismo lanzó alerta amarilla por viento para el sur de Santa Cruz, la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, a lo que se suma alerta amarilla por nevadas en la zona cordillerana de Güer Aike y Lago Argentino, en el sudoeste santacruceño.

Allí, se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, y no se descarta la precipitación en forma de lluvia y lluvia y nieve mezclada.

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La llegada del invierno se hace sentir en la Patagonia.

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Por otro lado, el SMN lanzó aviso amarillo por temperaturas extremas en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, centro y sur de Corrientes, sur y este de Santa Fe, sur de Córdoba, sur de San Luis y centro y este de La Pampa.

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Ocho distritos del país bajo alerta amarilla por frío.

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Alerta por frío: el pronóstico para el lunes feriado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El organismo anticipa una jornada fría, con temperatura mínima de 2° y máxima de 15°, aunque con cielo despejado que constituye una atmósfera agradable, con vientos leves del noroeste.

La semana continuará con un ligero ascenso en los termómetros, aunque siempre manteniendo la línea gélida y un aumento de la nubosidad, con probabilidad de precipitaciones hacia el jueves.

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Hay una semana fría por delante en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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