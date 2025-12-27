Decretan feriado para el viernes 2 de enero y habrá fin de semana súper largo: a qué se debe La medida vuelve a poner en el centro del debate el impacto de estos descansos extendidos en la economía y en la planificación de actividades. Por + Seguir en







Muchas personas comenzarán el nuevo año con varios Feriados el primer mes

El 2 de enero no será feriado nacional, sino un asueto provincial. La medida rige únicamente en Tucumán.

Beneficia a trabajadores de la Administración Pública Provincial y Comunas Rurales.

Permite un descanso de hasta 10 días seguidos para empleados estatales.

En el sector privado, la aplicación queda a decisión de cada empleador. El inicio de 2026 llegará con una novedad que genera expectativas entre muchos trabajadores: el viernes 2 de enero fue declarado feriado para determinados sectores. Aunque la noticia despertó interés a nivel general, es importante aclarar que no se trata de uno de los Feriados nacionales, sino de una disposición puntual que beneficia solo a un grupo específico.

La disposición responde a una decisión administrativa y sectorial, que alcanza únicamente a determinados trabajadores. La diferencia vuelve a poner el foco en la importancia de revisar comunicados oficiales, resoluciones y convenios laborales para saber si el viernes 2 de enero será efectivamente feriado, día no laborable o una jornada normal de trabajo según cada sector.

Por qué será feriado el 2 de enero y quiénes lo podrán disfrutar feriado-5-jpg..jpg El viernes 2 de enero no será feriado en todo el país, sino que se aplicará como asueto administrativo en la provincia de Tucumán, beneficiando únicamente a determinados sectores. La medida fue dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien firmó esta semana el Decreto N.º 3.935/1.

Gracias a esta decisión, los trabajadores estatales tucumanos podrán contar con un período de descanso extendido que, al combinarse con los feriados de Navidad y Año Nuevo, alcanza hasta 10 días consecutivos. El esquema incluye los días 24, 25 y 26 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero y el viernes 2, configurando un descanso prolongado poco habitual en el calendario oficial.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero : Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país Lunes 16 de febrero : Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas Martes 17 de febrero : Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur Viernes 3 de abril : Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa Viernes 1° de mayo : Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810 Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional Jueves 9 de julio : Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816 Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre