Se trata de un hombre de 48 años y una mujer de 29, que viajaron recientemente a República Dominicana y México, respectivamente. Se informó que ambos “evolucionaron favorablemente y se activaron las acciones de bloqueo”.

La provincia de Córdoba activó los bloqueos correspondientes para prevenir la propagación de la enfermedad.

La provincia de Córdoba confirmó los primeros dos casos importados de dengue. Ante ello, las autoridades piden reforzar la prevención de los criaderos del mosquito Aedes aegypti.

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En esa línea, el Ministerio de Salud provincial informó que se trata de un hombre de 48 años y una mujer de 29 , que habían viajado a República Dominicana y México , respectivamente. Afortunadamente, ambos pacientes presentaron una evolución favorable.

“En este contexto, la cartera sanitaria recuerda la importancia de sostener las medidas de prevención en los hogares y evitar la acumulación de agua en recipientes que puedan convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika”, aclararon en el comunicado oficial.

Ante la aparición de síntomas como fiebre, malestar general, dolor muscular o articular, con o sin erupciones en la piel, se recomienda no automedicarse y acudir al centro de salud más cercan o. A su vez, en caso de haber viajado fuera de la provincia, es importante informar este antecedente al profesional de salud.

“La consulta temprana permite realizar un diagnóstico oportuno y, en caso de confirmarse la enfermedad, activar rápidamente las medidas de control para evitar nuevos contagios”, expresan.

Dengue en Córdoba: continúa la vacunación

En la provincia de Córdoba continúa activa la campaña de vacunación contra el dengue, destinada a personas de entre 15 y 59 años que residan en los 13 departamentos priorizados: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

Las dosis están disponibles en los vacunatorios de los hospitales provinciales de cabecera de cada departamento y en distintos centros de salud municipales. El esquema contempla dos dosis. No es necesario haber tenido dengue previamente para recibir la vacuna.

Además de la vacuna, la provincia mantiene en marcha distintas estrategias de vigilancia y prevención en el marco del plan de contingencia para las enfermedades transmitidas por mosquitos.