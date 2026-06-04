Cuáles son las pruebas que comprometen a Claudio Barrelier por el femicidio de Agostina Vega

Las contradicciones en sus declaraciones, las imágenes de cámaras, los registros telefónicos y los movimientos del acusado conforman el núcleo probatorio que sostiene la imputación por femicidio.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el 23 de mayo en Córdoba y cuyos restos fueron hallados una semana después en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, avanza sobre un conjunto de pruebas que comprometen directamente a Claudio Barrelier , el único detenido e imputado en la causa.

Desde el primer momento, la fiscalía a cargo del fiscal Raúl Garzón detectó contradicciones en las declaraciones del sospechoso, quien fue la última persona que tuvo contacto con la víctima con vida. Con el correr de los días, cámaras de seguridad, registros telefónicos, testimonios y otros elementos incorporados al expediente fueron debilitando su versión y consolidando las sospechas en su contra.

La causa también incorporó en las últimas horas una denuncia previa por privación ilegítima de la libertad presentada contra Barrelier en 2025, que ahora será tramitada de manera conjunta con la investigación por el femicidio. La fiscalía dispuso además secreto de sumario por diez días por nuevas medidas ordenadas en el marco de la causa.

La primera señal de alerta surgió del propio relato del acusado. Inicialmente sostuvo que Agostina nunca ingresó a su vivienda y que, luego de encontrarse con él, se había subido a un Volkswagen Gol rojo en la zona de Urquiza y Avellaneda. Días después cambió su versión y reconoció que la adolescente sí había estado en su casa. Según explicó su exabogado Jorge Sánchez del Bianco, Barrelier "mintió por temor y para proteger a su hija".

Una cámara de seguridad registró a Agostina caminando junto a Barrelier e ingresando a la vivienda del acusado en barrio Cofico. Las imágenes contradijeron directamente su primera declaración y se convirtieron en una de las pruebas más importantes del expediente, ya que representan el último registro conocido de la adolescente con vida.

El análisis de antenas telefónicas permitió además reconstruir parte de sus movimientos, por lo que según el abogado querellante Carlos Nayi, los registros indican que Agostina permaneció aproximadamente tres horas en la casa de Barrelier y que, una vez que salió, "su teléfono celular dejó de estar operativo", dato que coincide con la franja horaria en que se estima que ocurrió el crimen.

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El remisero que trasladó a Agostina esa noche declaró que fue Barrelier quien la recibió al llegar y quien pagó el viaje. "Iba contenta, hablando de todo. Me dijo que iba a encontrarse con el novio de la mamá para darle una sorpresa", recordó el conductor, identificado como Ariel. También señaló que el comportamiento del acusado le llamó la atención: "Me pareció un poco sospechoso que no me miraba a la cara".

Los mensajes que Barrelier intercambió con la madre de Agostina durante la madrugada de la desaparición también quedaron incorporados al expediente. Cuando Melisa Heredia le preguntó si sabía dónde estaba su hija, él respondió que la adolescente le había pedido que la llevara a la casa de un amigo, aunque aseguró desconocer quién era esa persona. Ante la insistencia de la madre, su respuesta fue escueta: "No me dijo".

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Las cámaras de seguridad y la triangulación de antenas también ubicaron al acusado en el lugar donde apareció el cuerpo. El Ford Ka negro que Barrelier le pidió prestado a Soledad Andreani, una mujer con quien mantenía una relación sentimental, fue registrado ingresando al predio de barrio Ampliación Ferreyra alrededor de las 11:45 del lunes feriado y retirándose cerca de las 12:15, el mismo sector donde luego fueron encontrados los restos de Agostina.

El propio acusado reconoció haber estado en ese lugar. El vehículo fue secuestrado para ser peritado, aunque el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el auto había sido "lavado" antes de los análisis.

Además, Barrelier habría sido visto trasladando un tacho de 20 litros y bolsas de consorcio durante los movimientos que realizó luego de la desaparición de la adolescente. La denuncia previa de 2025, en la que una mujer lo acusó de haberla atado y ordenado que se acostara boca abajo con las manos detrás de la espalda antes de escapar mientras él salía a esconder una moto, completa el cuadro de antecedentes que ahora integra el expediente.