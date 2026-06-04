4 de junio de 2026 Inicio
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Femicidio de Agostina Vega: allanaron y clausuraron Wachitas Bar, el local donde trabaja la expareja de Claudio Barrelier

Soledad Andreani está bajo la lupa de la Justicia por haber sido quien prestó el vehículo que trasladó el cuerpo de la adolescente al descampado donde fue hallado sin vida y descuartizado.

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Clausuraron Wachitas Bar, donde trabaja Soledad Andreani.

En el marco de la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, la Justicia allanó y ordenó la clausura de Wachitas Bar, a partir de los vínculos detectados entre Soledad Andreani y Claudio Barrelier.

Agostina Vega fue asesinada el sábado 23 de mayo.
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La medida fue ordenada mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir lo ocurrido con la adolescente de 14 años asesinada.

El nombre del Wachitas Bar apareció en el expediente a partir de la inclusión en la investigación de Soledad Andreani, expareja de Claudio Barrelier y una de las personas mencionadas de manera recurrente durante las últimas semanas.

Andreani es la titular del Ford Ka negro que, según la hipótesis de la fiscalía, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado de barrio Ampliación Ferreyra donde fue hallado.

soledad andreani
Andreani es la expareja de Claudio Barrelier.

Andreani es la expareja de Claudio Barrelier.

De acuerdo con distintas publicaciones y registros vinculados al establecimiento, la mujer se presentaba públicamente como productora de eventos del local nocturno, circunstancia que llevó a los investigadores a profundizar distintas líneas de análisis.

La situación cobró aún mayor relevancia luego de que la familia de la víctima sostuviera que Andreani habría facilitado el vehículo a Barrelier, único detenido e imputado por el femicidio.

El descargo del local nocturno

"Ante las publicaciones y comentarios difundidos en distintos medios y redes sociales en relación con una investigación en curso que involucra a personas ajenas a la titularidad de nuestro establecimiento, queremos informar a nuestra comunidad, clientes y proveedores lo siguiente:

El bar 'WACHITAS BAR' no tiene ningún tipo de participación ni vinculación con los hechos que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, deseamos aclarar que las personas señaladas en algunas publicaciones no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento. Cualquier afirmación en sentido contrario es incorrecta.

Cuando las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes en nuestras instalaciones, colaboramos de manera inmediata y total, permitiendo el acceso y la revisión de las mismas, demostrando nuestra absoluta disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Como resultado, no se encontró ningún elemento que vincule al establecimiento con la investigación en cuestión.

Como cualquier empresa, nuestro comercio no tiene injerencia en la vida privada, relaciones personales o actividades particulares de empleados, clientes o terceros fuera del ámbito laboral.

Lamentamos profundamente la difusión de información inexacta que ha generado confusión y perjuicios tanto a nuestra familia como a quienes forman parte de nuestro equipo de trabajo. Confiamos plenamente en el accionar de la Justicia y respetamos el desarrollo de la investigación en curso.

Agradecemos el apoyo, la confianza y el respeto de nuestros clientes, amigos y vecinos de siempre.

Lo más importante para nosotros es expresar nuestro más profundo respeto y acompañamiento a la familia de Agostina Vega que atraviesa tanto dolor e irreparable pérdida. Ponernos a su total disposición, más allá de cualquier investigación o información que circule públicamente, entendemos que existe un inmenso dolor humano y enviamos nuestras condolencias, deseando que encuentren fortaleza y contención en este difícil momento".

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