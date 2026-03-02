2 de marzo de 2026 Inicio
Cuales son las multas de tránsito que superan el millón de pesos en Argentina en marzo 2026

Con los nuevos montos, las multas en la Capital y en la provincia de Buenos Aires impactan con fuerza en el bolsillo como medida para desalentar infracciones.

Las multas pueden alcanzar las 7 cifras en marzo 2026.

Las multas pueden alcanzar las 7 cifras en marzo 2026.

  • En marzo de 2026, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires actualizaron las multas según la Unidad Fija, elevando fuerte los montos.
  • En CABA, el exceso de velocidad por encima de 140 km/h puede alcanzar los $3.194.040, mientras que alcoholemia y cruces indebidos superan el millón y medio de pesos.
  • En la Provincia, infracciones como conducir bajo drogas, sin VTV, en contramano o por banquina llegan hasta $1.807.000.
  • Además del impacto económico, las faltas graves implican quita de puntos, posible suspensión de licencia, retención del vehículo y cursos obligatorios de educación vial.

Durante marzo de 2026, quienes manejan en Argentina se encuentran ante un escenario de advertencia por los fuertes incrementos en las multas de tránsito. Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires actualizaron los importes según el sistema de Unidad Fija (UF), que se ajusta periódicamente de acuerdo con el precio de los combustibles. El objetivo de este mecanismo es preservar el efecto disuasorio de las sanciones frente a la inflación y, al mismo tiempo, fortalecer la seguridad vial mediante penalidades económicas más contundentes.

La provincia de Buenos Aires actualizó el esquema de multas.
Con el nuevo esquema, las infracciones consideradas de mayor gravedad ya superan ampliamente el millón de pesos. Las faltas relacionadas con excesos extremos de velocidad —en particular cuando se sobrepasan los 140 km/h— y la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas encabezan la lista de las más costosas. En la provincia de Buenos Aires, las multas pueden alcanzar los $1.807.000, mientras que en CABA trepan hasta los $3.194.040. Estos valores implican un golpe significativo para cualquier infractor y reflejan una postura de tolerancia cero frente a conductas que ponen en riesgo la vida propia y ajena.

No obstante, el impacto no se limita al aspecto económico. Las infracciones graves también traen aparejadas consecuencias administrativas y legales que pueden complicar seriamente al conductor. Entre ellas se incluyen la quita de puntos en el sistema de Scoring —con la posibilidad de suspensión o pérdida de la licencia—, la retención del vehículo y trabas para realizar gestiones como renovar el registro o transferir un automóvil. En algunos casos, además, se exige la asistencia obligatoria a cursos de educación vial, completando así un esquema pensado para desalentar la imprudencia al volante.

Qué multas cuestan más de 1 millón de pesos en marzo 2026

Desde marzo de 2026, las infracciones de tránsito más graves en el Área Metropolitana superan el millón de pesos tras la reciente actualización de la Unidad Fija (UF), el parámetro que determina el valor de las multas en función del precio de los combustibles. En la Ciudad de Buenos Aires, el exceso de velocidad extremo —cuando se superan los 140 km/h— lidera el ranking con un tope de $3.194.040. Le siguen la alcoholemia positiva y el cruce de barreras ferroviarias bajas, que pueden alcanzar los $1.597.020, mientras que ignorar un semáforo en rojo contempla sanciones de hasta $1.197.765. Estos montos reflejan una política de endurecimiento orientada a reforzar la seguridad vial mediante penalidades cada vez más severas.

En la Provincia de Buenos Aires, el esquema también evidencia cifras elevadas para las conductas consideradas críticas. Conducir bajo los efectos de estupefacientes, circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), transitar en contramano o hacerlo por la banquina comparten un monto máximo de $1.807.000. De este modo, las autoridades consolidan un sistema sancionatorio que apunta a desalentar comportamientos de alto riesgo a través de un impacto económico contundente, en un contexto donde la actualización periódica de la UF mantiene las multas alineadas con la inflación.

Cuáles son las multas más frecuentes en Rosario

Cuáles son las multas más frecuentes en Rosario

En CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, el esquema de multas se determina a través de la Unidad Fija (UF), cuyo valor se calcula tomando como referencia el precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino. Durante febrero, cada UF se ubica en $798,51 y ese valor se mantiene vigente hasta los primeros días de marzo, momento en que puede actualizarse nuevamente. Este sistema busca que las sanciones no pierdan efecto frente a la inflación y conserven su carácter disuasorio.

Con ese parámetro, manejar sin el registro habilitante implica una multa que ronda los $40.000. No respetar la velocidad mínima obligatoria puede alcanzar los $56.000, mientras que circular sin cinturón de seguridad conlleva una penalidad cercana a los $80.000. En la misma línea, el uso del celular al volante parte desde los $80.000 y puede duplicarse si el conductor está enviando mensajes, una conducta considerada de mayor riesgo por la distracción que genera.

Entre las faltas más severas figura cruzar un semáforo en rojo, cuyo monto inicial ronda los $239.000 y puede superar el millón de pesos según la gravedad de la situación. Asimismo, estacionar en rampas o en espacios reservados para personas con discapacidad implica sanciones cercanas a los $240.000. Todos estos importes se mantienen vigentes hasta que se disponga una nueva actualización de la Unidad Fija.

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

En Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires el valor de la Unidad Fija (UF) es más elevado que en la Capital. Desde enero, cada UF se estableció en $1.807 y ese monto se mantiene vigente hasta marzo. El ajuste se aplica de manera bimestral y toma como referencia el precio del combustible de mayor valor en el mercado, con el objetivo de que las multas conserven su peso real frente a la inflación y no pierdan capacidad disuasoria con el paso del tiempo.

Dentro de este esquema, las infracciones más habituales —como circular sin seguro obligatorio, no tener la patente al día o estacionar en un sitio prohibido— se ubican en un rango que va aproximadamente de $90.000 a $180.700, según la gravedad y la cantidad de UF aplicadas. En tanto, manipular el teléfono celular mientras se conduce puede escalar hasta los $361.400, una cifra que refleja la creciente preocupación oficial por las distracciones al volante y su vínculo directo con los siniestros viales.

Las sanciones se endurecen notablemente en los casos considerados de mayor riesgo. Cruzar un semáforo en rojo o no presentar la documentación obligatoria puede superar los $900.000. Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente parte desde los $542.100 y puede alcanzar los $1.807.000. Asimismo, las infracciones por exceso de velocidad o por alcoholemia positiva también llegan a ese tope máximo. En territorio bonaerense rige la política de tolerancia cero al alcohol, por lo que cualquier registro superior a 0,0 gramos por litro de sangre es motivo suficiente para recibir una sanción.

Verificar el estado de las multas es fundamental para mantener la situación administrativa en regla.

Cómo podés consultar las multas de tránsito que tengas en Buenos Aires

En este marco es importante conocer qué aspectos cambian de manera inmediata.

Como impacta la nueva Ley de Tránsito 2026 en la VTV y las multas más antiguas

ANMAT prohibió una reconocida marca de productos para lavar, alisar y nutrir el cabello

Impactante video: un motociclista murió degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Dato estremecedor: en Argentina hubo 43 víctimas de femicidio en lo que va del año

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.
Las multas pueden alcanzar las 7 cifras en marzo 2026.

Cuales son las multas de tránsito que superan el millón de pesos en Argentina en marzo 2026

Receta de papas fritas en la freidora de aire.

La mejor forma de hacer papas fritas en la air fryer: te quedan impecables y crocantes

¿Cuáles son las 10 mejores atracciones de Buenos Aires para hacer en marzo 2026?

Cuáles son las 10 mejores atracciones de Buenos Aires para hacer en marzo 2026

Francia está lista para liderar la nueva era del orden mundial.

Macron anunció que Francia aumentará su arsenal nuclear: "Para ser libres, tenemos que ser temidos"

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

