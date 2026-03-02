Qué fue de la vida de Axel: de la música a tener un negocio gastronómico El artista se encuentra explorando un emprendimiento vinculado a su vida cotidiana. La iniciativa busca crecer sin perder identidad local. + Seguir en







Axel encontró en este nuevo camino una manera de unir su vida cotidiana con un proyecto productivo. Redes sociales

Axel sorprendió al volcarse a un proyecto culinario en el interior de Córdoba, donde reside junto a su familia.





La iniciativa nació de una experiencia cotidiana y detectó una oportunidad gastronómica poco explorada en la zona.





El emprendimiento funciona en formato food truck y busca ofrecer un producto simple, atractivo y replicable.





La propuesta incorpora criterios de cercanía con productores locales y una mirada sustentable alineada con su estilo de vida. El presente de Axel muestra un giro muy llamativo respecto de su trayectoria artística, con una apuesta fuerte por el mundo gastronómico. Instalado desde hace años en Traslasierra, el músico decidió desarrollar un negocio propio que lo mantiene activo lejos de los escenarios tradicionales.

Reconocido por una carrera asociada a valores de conexión con la naturaleza, el artista encontró en este nuevo camino una manera de unir su vida cotidiana con un proyecto productivo. El cambio no implica un alejamiento total de la música, sino una diversificación de sus intereses personales y laborales.

El emprendimiento surgió de una necesidad familiar y de observar hábitos de consumo en la región, donde detectó la ausencia de ciertas propuestas culinarias populares en otros países. A partir de esa idea inicial, comenzó a darle forma a un concepto pensado para integrarse al entorno serrano y dialogar con el movimiento turístico local.

Axel Macarroneando Redes sociales De qué se trata el negocio de Axel El proyecto, llamado Macarroneando, está enfocado en una versión específica de pasta con queso inspirada en el clásico estadounidense, adaptada a un formato ágil y accesible. La iniciativa fue diseñada para poder reproducirse con facilidad y, a futuro, expandirse bajo un esquema de franquicias.

Funciona como un food truck ubicado en Villa de las Rosas, a pocos metros de la terminal de micros, un punto estratégico que concentra tanto a turistas como a residentes. La propuesta apunta a un público amplio, desde jóvenes hasta familias que recorren la feria tradicional del lugar.

Axel Macarroneando Redes sociales Para desarrollar la idea, el cantante recurrió a herramientas tecnológicas que le permitieron ajustar el modelo operativo, con el objetivo de lograr un negocio práctico, con estructura reducida y una experiencia gastronómica memorable. La iniciativa intenta darle lugar a ingredientes de cercanía y una estética alineada con el paisaje serrano de Córdoba.