Alejandro Sanz tendría nueva pareja y tiene a todos en vilo: de quién se trata El entorno habla de un vínculo en construcción. Las apariciones de ambos despertaron expectativa entre seguidores.







gira latinoamericana del músico volvió a instalar la posibilidad de que exista algo más que una amistad.

Versiones recientes del mundo del espectáculo señalan un posible vínculo sentimental que habría comenzado a tomar forma en los últimos meses.

La cercanía entre ambos artistas se hizo visible durante presentaciones musicales en Latinoamérica, donde compartieron gestos de complicidad.

Imágenes y testimonios difundidos por medios y redes sociales reavivaron las especulaciones tras apariciones públicas juntos.

Aunque no hubo confirmación oficial, el entorno de los protagonistas habla de un proceso de conocimiento mutuo que podría marcar una nueva etapa personal. El cantante español Alejandro Sanz volvió a quedar en el centro de la atención mediática luego de que trascendiera que estaría iniciando una nueva relación sentimental. La información comenzó a circular a partir de distintos encuentros públicos que despertaron el interés de seguidores y de la prensa.

Estos rumores no son nuevos, ya que hay versiones que se generaron a partir de comentarios de hace varios años. En aquel momento, las versiones fueron desmentidas, pero el reciente reencuentro en el marco de la gira latinoamericana del músico volvió a instalar la posibilidad de que exista algo más que una amistad.

Las apariciones compartidas en conciertos, sumadas a registros captados por asistentes y difundidos en redes sociales, alimentaron la expectativa en torno a la vida privada del artista, que suele mantener un perfil reservado pese a su enorme popularidad internacional.

Alejandro Sanz junto a la actriz peruana Stephanie Cayo Redes sociales Quién sería la nueva pareja de Alejandro Sanz La persona señalada como su nueva compañera es la actriz peruana Stephanie Cayo, con quien habría fortalecido el vínculo durante la serie de shows realizados en distintos países de la región. Según trascendió, ambos se estarían conociendo en un plano más íntimo, lo que explicaría la presencia frecuente de la intérprete en eventos relacionados con la gira.

Uno de los momentos que más repercusión generó ocurrió tras un recital en Guayaquil, donde fueron vistos dándose un beso frente a testigos. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y reforzaron las versiones de romance. A esto se sumaron otras escenas, como un abrazo al finalizar una presentación en Lima y su participación cercana al entorno del cantante durante fechas especiales.

Stephanie Cayo Redes sociales No se trata de la primera vez que se los ve juntos. La actriz también había asistido a un concierto celebrado el 14 de febrero, ocasión en la que compartió tiempo con el equipo del músico. Incluso, algunos presentes aseguraron que ambos se retiraron tomados de la mano luego de que terminara el espectáculo. De confirmarse la relación, el artista habría dejado atrás su historia con Candela Márquez, finalizada meses atrás luego de aproximadamente un año. Por otra parte, Cayo había sido vinculada anteriormente con el actor Maxi Iglesias. Por ahora, ninguna de las partes hizo declaraciones públicas.

