Brutal agresión en Pigüé: le pateó la cabeza al novio de su ex en plena calle y escapó Un joven de 21 años se encuentra internado en terapia intensiva luego de haber sido brutalmente golpeado en la vía pública. El atacante tiene antecedentes de violencia y sería acusado de homicidio en grado de tentativa.







Las imágenes del ataque quedaron captadas por una cámara de seguridad del lugar.

Un violento episodio tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en la localidad de Pigüé, provincia de Buenos Aires. Un joven de 21 años permanece internado en terapia intensiva tras haber sido brutalmente agredido en la vía pública. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que el atacante desciende de una camioneta blanca y se abalanza contra el chico, quien caminaba junto a su pareja, de 17 años y ex novia del agresor. La patada en la cabeza es considerada un acto con potencial homicida.

El hecho ocurrió mientras la pareja transitaba por la calle, sin advertir la inminente agresión. De acuerdo a los testimonios y al video de la cámara de seguridad, el agresor identificado como Matteo Martinoya, interceptó a la pareja y comenzó a golpear al joven, identificado como Darío Carrizo. En las imágenes se puede ver cómo la víctima cae al suelo y recibe una patada en la cabeza, quedando inconsciente. Tras la agresión, el atacante escapó en el mismo vehículo en el que había llegado.

Embed [SOCIEDAD] En Pigüé, siguió con su camioneta Amarok al novio de su expareja, lo atacó y lo desmayó de una patada: el agresor se llama Matteo Martinoya, tiene 21 años y ya tenía denuncias por agresiones y violencia de género. https://t.co/91CjryVIkB pic.twitter.com/XTbVCpbDeP — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 2, 2026 La víctima fue trasladada de urgencia y permanece internado en terapia intensiva. Fuentes del lugar indicaron que, por la gravedad de las lesiones, el caso podría encuadrarse bajo la figura de homicidio en grado de tentativa. De acuerdo a las primeras informaciones, el agresor sería la ex pareja de la joven de 17 años que acompañaba a la víctima al momento del ataque. El dato refuerza la línea de investigación que apunta a un posible conflicto con motivos personales como detonante.

Por otra parte, los vecinos de la zona aportaron datos que complican al agresor. Según sus testimonios, el acusado tendría antecedentes de violencia. Aseguraron que en otra ocasión habría apuñalado a una persona en la zona de la Laguna de las Encadenadas, ubicada a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca. Testigos señalaron que Martinoya mantiene vínculos frecuentes con adolescentes y ha protagonizado anteriormente episodios de maltrato y agresiones.

La situación generó una fuerte conmoción en la comunidad, donde vecinos reclaman medidas urgentes y una mayor intervención de la Justicia. A doce horas del ataque, aún no se difundió un parte oficial actualizado sobre el estado de salud de la víctima ni sobre la situación procesal del acusado.