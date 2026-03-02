La mejor forma de hacer papas fritas en la air fryer: te quedan impecables y crocantes La clave está en realizar una doble cocción a dos temperaturas diferentes. Conocé la receta infalible para un resultado perfecto. Por + Seguir en







Receta de papas fritas en la freidora de aire.

La air fryer es un aliado en la cocina para cocinar las papas fritas de forma sencilla y más saludable. Es muy importante cortar las papas en bastones de un centímetro intentando que todos tengan un tamaño similar. Un tip de cocina es dejar las papas en agua fría por 30 minutos para eliminar el almidón y ganar crocantez. Realizá una primera cocción a 120 °C para tiernizar el interior sin que se doren de más. Las papas fritas son, sin lugar a dudas, el acompañamiento universal por excelencia. Son perfectas para comer con una milanesa, hamburguesa, el asado, o simplemente para picar antes de la comida.

Sin embargo, lograr esa papa crujiente por fuera y tierna por dentro, no es tan sencillo. Para este tipo de preparaciones, la freidora de aire puede ser tu mayor aliado en la cocina. Además de conseguir la textura perfecta, se obtiene un resultado más saludable gracias al método de cocción que no requiere aceite.

Al cocinar con aire caliente en lugar de sumergir las papas en aceite hirviendo, se reduce drásticamente el aporte calórico, convirtiendo un "gustito" ocasional en una opción apta para incorporar en el menú con mayor frecuencia y olvidarse de la sensación de pesadez después de comer.

Cómo hacer papas fritas en la air fryer El secreto para que no queden blandas ni quemadas reside en la técnica y en la paciencia. La clave está en el tratamiento previo del almidón y en manejar los tiempos de cocción en dos etapas. Si seguís estos pasos, vas a elevar el nivel de tus papas fritas.

PAPAS FRITAS FREEPIK Ingredientes Papas

Aceite de oliva

Sal

Pimienta negra

Agua Preparación Para obtener un resultado perfecto, es fundamental seguir un proceso que combine la eliminación del exceso de almidón con una cocción gradual. Los pasos a seguir para que queden irresistibles:

Pelá y cortá las papas en bastoncitos de aproximadamente un centímetro de ancho. Es importante que el tamaño sea similar entre ellos para que todos se cocinen al mismo tiempo. Remojá las papas en un bol con agua fría durante 30 minutos. Este paso es vital para quitar el almidón superficial y lograr que queden bien crocantes. A continuación, escurrí bien las papas y secalas perfectamente con papel de cocina o un trapo limpio. El exceso de humedad es el enemigo número uno de la textura crujiente. Introducí las papas en la cesta de la freidora sin aceite y cocinalas, primero, a 120°C durante 10 minutos. Esto hará que se cocinen por dentro sin dorarse todavía. Pasado este tiempo, extraé la cesta, salpimentá las papas a gusto y echá unas gotas de aceite de oliva (o un golpe de aceite en spray). Para una segunda cocción, subí la temperatura de la freidora a 180 °C y continúa la cocción. Es fundamental remover las papas cada 5 minutos para que el aire caliente circule y se doren de forma uniforme. Extraer las papas cuando estén bien doradas por todos los lados. Tené en cuenta que el tiempo puede variar entre 15 y 25 minutos dependiendo de la cantidad de papas que hayas puesto en la cesta.