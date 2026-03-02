2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La mejor forma de hacer papas fritas en la air fryer: te quedan impecables y crocantes

La clave está en realizar una doble cocción a dos temperaturas diferentes. Conocé la receta infalible para un resultado perfecto.

Por
Receta de papas fritas en la freidora de aire.

Receta de papas fritas en la freidora de aire.

  • La air fryer es un aliado en la cocina para cocinar las papas fritas de forma sencilla y más saludable.
  • Es muy importante cortar las papas en bastones de un centímetro intentando que todos tengan un tamaño similar.
  • Un tip de cocina es dejar las papas en agua fría por 30 minutos para eliminar el almidón y ganar crocantez.
  • Realizá una primera cocción a 120 °C para tiernizar el interior sin que se doren de más.

Las papas fritas son, sin lugar a dudas, el acompañamiento universal por excelencia. Son perfectas para comer con una milanesa, hamburguesa, el asado, o simplemente para picar antes de la comida.

Pollo al yogur especiado listo en 30 minutos.
Te puede interesar:

Adiós al pollo tradicional: la receta rápida de Paulina Cocina que lo lleva a otro nivel

Sin embargo, lograr esa papa crujiente por fuera y tierna por dentro, no es tan sencillo. Para este tipo de preparaciones, la freidora de aire puede ser tu mayor aliado en la cocina. Además de conseguir la textura perfecta, se obtiene un resultado más saludable gracias al método de cocción que no requiere aceite.

Al cocinar con aire caliente en lugar de sumergir las papas en aceite hirviendo, se reduce drásticamente el aporte calórico, convirtiendo un "gustito" ocasional en una opción apta para incorporar en el menú con mayor frecuencia y olvidarse de la sensación de pesadez después de comer.

Cómo hacer papas fritas en la air fryer

El secreto para que no queden blandas ni quemadas reside en la técnica y en la paciencia. La clave está en el tratamiento previo del almidón y en manejar los tiempos de cocción en dos etapas. Si seguís estos pasos, vas a elevar el nivel de tus papas fritas.

PAPAS FRITAS

Ingredientes

  • Papas
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta negra
  • Agua

Preparación

Para obtener un resultado perfecto, es fundamental seguir un proceso que combine la eliminación del exceso de almidón con una cocción gradual. Los pasos a seguir para que queden irresistibles:

  1. Pelá y cortá las papas en bastoncitos de aproximadamente un centímetro de ancho. Es importante que el tamaño sea similar entre ellos para que todos se cocinen al mismo tiempo.
  2. Remojá las papas en un bol con agua fría durante 30 minutos. Este paso es vital para quitar el almidón superficial y lograr que queden bien crocantes.
  3. A continuación, escurrí bien las papas y secalas perfectamente con papel de cocina o un trapo limpio. El exceso de humedad es el enemigo número uno de la textura crujiente.
  4. Introducí las papas en la cesta de la freidora sin aceite y cocinalas, primero, a 120°C durante 10 minutos. Esto hará que se cocinen por dentro sin dorarse todavía.
  5. Pasado este tiempo, extraé la cesta, salpimentá las papas a gusto y echá unas gotas de aceite de oliva (o un golpe de aceite en spray).
  6. Para una segunda cocción, subí la temperatura de la freidora a 180 °C y continúa la cocción. Es fundamental remover las papas cada 5 minutos para que el aire caliente circule y se doren de forma uniforme.
  7. Extraer las papas cuando estén bien doradas por todos los lados. Tené en cuenta que el tiempo puede variar entre 15 y 25 minutos dependiendo de la cantidad de papas que hayas puesto en la cesta.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tequeños dorados en air fryer con queso fundido.

Así se hacen los tequeños de forma perfecta en la air fryer, según un chef venezolano

Cuadraditos saludables con arándanos y avena casera.

La receta súper sencilla de cuadraditos de arándanos saludables de Paulina Cocina

Alfajores fáciles y deliciosos para hacer en la airfryer 

La receta súper fácil para hacer alfajores en la air fryer: ideal para el antojo

Existen distintas maneras de caramelizarlos, pero no todas ofrecen el mismo resultado ni la misma practicidad en la cocina diaria.

Los 3 métodos de Paulina Cocina para que los panqueques queden bien crocantes

Gastronomía saludable: torta sin harina de coco y manzana.
play

Sin harina: la receta top de Paulina Cocina de torta de coco y manzana con pocos ingredientes

Uno de esos lugares donde la identidad barrial se respira en cada mesa.

El bodegón de club de Villa Devoto que sorprende con parrilla a carbón y platos abundantes

Rating Cero

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.
play

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali visitó Gelatina y mostró el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Acusada”, “la vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.” 
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Acusada, la película hindú que está siendo lo más visto del momento

Axel encontró en este nuevo camino una manera de unir su vida cotidiana con un proyecto productivo.

Qué fue de la vida de Axel: de la música a tener un negocio gastronómico

 gira latinoamericana del músico volvió a instalar la posibilidad de que exista algo más que una amistad.

Alejandro Sanz tendría nueva pareja y tiene a todos en vilo: de quién se trata

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

Las multas pueden alcanzar las 7 cifras en marzo 2026.

Cuales son las multas de tránsito que superan el millón de pesos en Argentina en marzo 2026

Hace 21 minutos
Receta de papas fritas en la freidora de aire.

La mejor forma de hacer papas fritas en la air fryer: te quedan impecables y crocantes

Hace 21 minutos
¿Cuáles son las 10 mejores atracciones de Buenos Aires para hacer en marzo 2026?

Cuáles son las 10 mejores atracciones de Buenos Aires para hacer en marzo 2026

Hace 22 minutos
Francia está lista para liderar la nueva era del orden mundial.

Macron anunció que Francia aumentará su arsenal nuclear: "Para ser libres, tenemos que ser temidos"

Hace 22 minutos
play
El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

Hace 22 minutos