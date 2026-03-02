La mejor forma de hacer papas fritas en la air fryer: te quedan impecables y crocantes

Sin embargo, lograr esa papa crujiente por fuera y tierna por dentro, no es tan sencillo. Para este tipo de preparaciones, la freidora de aire puede ser tu mayor aliado en la cocina. Además de conseguir la textura perfecta, se obtiene un resultado más saludable gracias al método de cocción que no requiere aceite.
Al cocinar con aire caliente en lugar de sumergir las papas en aceite hirviendo, se reduce drásticamente el aporte calórico, convirtiendo un "gustito" ocasional en una opción apta para incorporar en el menú con mayor frecuencia y olvidarse de la sensación de pesadez después de comer.
Cómo hacer papas fritas en la air fryer
El secreto para que no queden blandas ni quemadas reside en la técnica y en la paciencia. La clave está en el tratamiento previo del almidón y en manejar los tiempos de cocción en dos etapas. Si seguís estos pasos, vas a elevar el nivel de tus papas fritas.
Ingredientes
Papas
Aceite de oliva
Sal
Pimienta negra
Agua
Preparación
Para obtener un resultado perfecto, es fundamental seguir un proceso que combine la eliminación del exceso de almidón con una cocción gradual. Los pasos a seguir para que queden irresistibles:
Pelá y cortá las papas en bastoncitos de aproximadamente un centímetro de ancho. Es importante que el tamaño sea similar entre ellos para que todos se cocinen al mismo tiempo.
Remojá las papas en un bol con agua fría durante 30 minutos. Este paso es vital para quitar el almidón superficial y lograr que queden bien crocantes.
A continuación, escurrí bien las papas y secalas perfectamente con papel de cocina o un trapo limpio. El exceso de humedad es el enemigo número uno de la textura crujiente.
Introducí las papas en la cesta de la freidora sin aceite y cocinalas, primero, a 120°C durante 10 minutos. Esto hará que se cocinen por dentro sin dorarse todavía.
Pasado este tiempo, extraé la cesta, salpimentá las papas a gusto y echá unas gotas de aceite de oliva (o un golpe de aceite en spray).
Para una segunda cocción, subí la temperatura de la freidora a 180 °C y continúa la cocción. Es fundamental remover las papas cada 5 minutos para que el aire caliente circule y se doren de forma uniforme.
Extraer las papas cuando estén bien doradas por todos los lados. Tené en cuenta que el tiempo puede variar entre 15 y 25 minutos dependiendo de la cantidad de papas que hayas puesto en la cesta.