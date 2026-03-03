Cuáles son los feriados oficiales de marzo 2026 y cuál es el día no laborable diferencial A diferencia de otros años, esta vez la fecha principal se acopla a los días previos para generar un respiro estratégico. Por + Seguir en







Conocé toda la iofrmación sobre los Feriados que habrá en el mes de marzo del 2026

El martes 24 de marzo es feriado nacional inamovible (Día de la Memoria). Es obligatorio para todos los sectores y se remunera como jornada festiva.

Sin embargo, este año se decidió que el lunes 23 es Día No Laborable con fines turísticos. Funciona como un "puente" opcional.

En los días no laborables (como el 23), el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no; si se trabaja, se paga como un día normal.

Para quienes obtengan el lunes libre, se conformará un fin de semana de 4 días (del sábado 21 al martes 24). Marzo de 2026 llega con la expectativa renovada de un descanso necesario tras el inicio del ciclo lectivo y el regreso a la rutina laboral plena. En el calendario oficial de Argentina, este mes cuenta con una fecha de gran relevancia histórica y social que detiene la actividad en todo el territorio nacional. Se trata de uno de los feriados inamovibles más relevantes del año.

La clave de este mes reside en cómo cae el almanaque. Es vital comprender la diferencia técnica entre un feriado nacional y un día no laborable diferencial, especialmente para los sectores del comercio y la administración pública. A continuación, detallaremos la fecha exacta del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y cómo se desarrollará este año.

Feriado y día no laborable: qué sucederá en marzo 2026 Abuelas de Plaza de Mayo El punto central es el martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Al ser un feriado inamovible, la actividad se detendrá de forma obligatoria en todo el país. Para potenciar el movimiento turístico, el Gobierno ha designado el lunes 23 de marzo como un día no laborable con fines turísticos, creando así un puente de cuatro días si se suma el fin de semana previo.

No obstante, es fundamental entender la distinción legal entre ambas jornadas para evitar confusiones en el ámbito laboral. Mientras que el martes 24 rige como un feriado nacional tradicional (donde el descanso es obligatorio o se paga doble si se trabaja), el lunes 23 entra en la categoría de día no laborable. Esto significa que, en el sector privado, la decisión de otorgar el día libre queda a criterio del empleador.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre