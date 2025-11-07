Estos autos ya no deberán hacer la VTV en 2026: a qué se debe

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio de carácter anual que se aplica a la mayoría de los vehículos en circulación . Su finalidad principal es asegurar que autos, camionetas y camiones cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad necesarios para transitar de forma segura, contribuyendo además a la prevención de accidentes y a la protección ambiental. Mantener este trámite vigente resulta esencial, ya que circular con una VTV vencida o sin realizar puede derivar en multas y sanciones por parte de las autoridades.

Aunque la VTV constituye un requisito general, existen excepciones. No todos los vehículos deben realizarla, ya que cada año ciertos modelos o unidades con una antigüedad determinada quedan exentos del control. Estas condiciones varían según la jurisdicción, por lo que es importante revisar la normativa local antes de programar el turno. En este sentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) suele servir como referencia, marcando lineamientos que luego son replicados en otras regiones del país.

En el caso de CABA, es necesario que los conductores verifiquen los montos actualizados y los criterios vigentes para saber si su vehículo está incluido entre los obligados o los exentos de realizar la VTV. Por lo general, la obligación comienza a regir cuando el vehículo alcanza cierta antigüedad o cantidad de kilómetros recorridos. Conocer estos parámetros, junto con los requisitos documentales y el procedimiento para solicitar turno, resulta clave para evitar demoras y cumplir adecuadamente con la normativa porteña.

Los vehículos que no deben realizar la Verificación Técnica Vehicular durante el año 2026 son principalmente aquellos considerados cero kilómetro o con muy poca antigüedad. En jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exención de la VTV aplica a los autos particulares hasta que cumplan tres años desde su patentamiento o antes de alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero. Esto significa que los vehículos patentados a partir de 2023 y que no superen el kilometraje límite quedan exentos del trámite durante 2026. Es importante que los conductores consulten la normativa específica de su provincia o jurisdicción, ya que los plazos pueden variar.

Además de la antigüedad del vehículo, la normativa prevé la exención de la VTV para determinados grupos de personas, aunque en muchos casos la exención solo alcanza al pago y no al trámite de verificación. Las personas con discapacidad, titulares o no titulares si el vehículo se destina a su uso y presentando el Certificado Único de Discapacidad, suelen quedar exceptuadas del pago del arancel. En jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, también se contempla este beneficio para jubilados, pensionados o mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos jubilatorios, aunque generalmente la exención se limita a un solo vehículo por persona.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

En el caso de las motocicletas, la exención de la VTV es más restringida. Las motos cero kilómetro, por lo general, solo están exceptuadas del control durante su primer año de antigüedad. También es importante prestar atención a los posibles cambios en la normativa, ya que se propusieron a nivel nacional modificaciones en la Ley de Tránsito que podrían extender la obligatoriedad de la primera verificación a los cinco años de antigüedad para los vehículos nuevos y establecer revisiones bianuales para aquellos con menos de diez años. Aunque estas modificaciones podrían aplicarse en 2026, se recomienda revisar siempre las disposiciones oficiales más recientes para evitar sanciones.

Cuáles son los requisitos para hacer la VTV en 2026

Para realizar la Verificación Técnica Vehicular durante el año 2026, el titular del vehículo debe presentar una serie de documentos obligatorios que permiten a la planta verificadora corroborar la identidad del propietario y la legalidad del rodado. Es necesario llevar el Documento Nacional de Identidad vigente de la persona que se presenta a efectuar el trámite y la Licencia de Conducir correspondiente a la categoría del vehículo. También se requiere la Cédula Verde o Cédula Azul, en caso de no ser el titular, junto con el Comprobante del Seguro Obligatorio al día. Si falta alguno de estos documentos, la verificación no puede realizarse.

Además de la documentación personal, el vehículo debe cumplir con ciertas condiciones previas a la inspección. Es esencial que no registre multas de tránsito impagas, ya que esto puede impedir la realización del trámite. También se solicita la VTV anterior, si corresponde, o el Certificado de Verificación en caso de presentarse fuera de término. El procedimiento requiere solicitar un turno con antelación a través del sitio web oficial de la jurisdicción correspondiente para garantizar la atención y evitar demoras. La inspección evalúa el estado de los neumáticos, luces, frenos, dirección y emisión de gases contaminantes, entre otros aspectos vinculados a la seguridad vehicular.