Cuál es la edad límite para tramitar la licencia de conducir en 2026 El pase del Monotributo al régimen de Ganancias Simplificado antes de una exclusión puede resultar conveniente en algunos casos y permitir una carga impositiva menor. Por + Seguir en







Qué debés saber sobre la licencia de conducir en todo el país. Freepik

En Argentina no existe una edad máxima para tener licencia de conducir: lo determinante es la aptitud psicofísica del conductor.

Para manejar es necesario demostrar condiciones adecuadas de salud, visión, audición y reflejos en cada renovación.

Entre los 21 y los 65 años el registro suele renovarse cada cinco años.

Desde los 65 el plazo baja a tres años y, a partir de los 70, la renovación debe hacerse anualmente con controles médicos más estrictos. La normativa nacional establece una serie de requisitos vinculados con la edad mínima para obtener la licencia de conducir, reglas que continuarán vigentes durante todo 2026. Estas disposiciones forman parte del sistema que regula la seguridad vial en el país y determinan en qué momento una persona puede comenzar a manejar distintos tipos de vehículos.

El objetivo de estas limitaciones es garantizar que los conductores cuenten con la madurez y la preparación necesarias antes de circular por la vía pública. De esta manera, el marco legal fija escalas de edad que habilitan progresivamente la conducción de motocicletas, automóviles y vehículos de mayor porte, acompañadas por evaluaciones teóricas y prácticas obligatorias.

licencia-conducirjpg.jpg En este contexto, quienes planean tramitar su licencia por primera vez deben tener en cuenta estas condiciones antes de iniciar el proceso. Conocer los requisitos vigentes permite evitar inconvenientes administrativos y asegura que el trámite se realice dentro de los parámetros establecidos por la legislación nacional de tránsito.

Qué implica el cambio del monotributo a Ganancias Simplificado En Argentina, durante 2026, la normativa vigente establece que no existe una edad máxima para tener licencia de conducir. Contrario a una creencia extendida, alcanzar una edad avanzada no invalida automáticamente el derecho a manejar. El factor determinante es la aptitud psicofísica del conductor.

Licencia de conducir.jpg Esto implica que una persona puede conservar su permiso mientras demuestre condiciones adecuadas de salud, visión, audición y reflejos. El sistema busca garantizar que quienes circulan por la vía pública no representen un riesgo para sí mismos ni para terceros. Por ese motivo, las evaluaciones médicas cumplen un rol central en cada renovación.