De Mi Santa Fe a Mi Argentina: cuál es el cambio clave que tiene la licencia de conducir digital

El secretario de la APSV, Carlos Torres, informó que ya se incorporaron más de un millón de permisos activos para habilitar la licencia dentro de la aplicación nacional.

La licencia de conducir digital de Santa Fe se puede tener en varias aplicaciones.

  • Santa Fe integrará su licencia digital a Mi Argentina en los próximos días.
  • Más de un millón de registros ya fueron cargados al sistema nacional.
  • El carné podrá exhibirse desde el celular, sin portar el físico.
  • La medida agiliza controles y consolida la modernización provincial.

La provincia de Santa Fe avanzó de manera firme en la digitalización de su documentación vial al iniciar la incorporación de sus registros a la base de datos de Mi Argentina. Luego de consolidar el funcionamiento de su plataforma propia, Mi Santa Fe, las autoridades provinciales anunciaron este jueves que la licencia de conducir digital podrá visualizarse y utilizarse en la aplicación nacional en los próximos días. Aunque el sistema nacional ya permitía exhibir el carné desde el celular, su implementación dependía de la adhesión y sincronización de cada jurisdicción.

Qué requisitos debés cumplir para renovar la licencia de conducir en 2026

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) llevaron tranquilidad a los automovilistas al asegurar que el proceso técnico se encuentra en su etapa final. Su secretario, Carlos Torres, precisó que ya fueron incorporadas al sistema nacional más de un millón de licencias emitidas en Santa Fe, lo que permitirá que una amplia mayoría de los conductores acceda al documento digital. Esto facilitará los controles de tránsito, ya que el permiso podrá acreditarse de forma rápida y segura sin necesidad de portar la versión física.

Con esta integración, Santa Fe alinea su esquema tecnológico con el de la Nación y ofrece a los ciudadanos una opción moderna y confiable para gestionar su documentación. Torres destacó que la habilitación será total en los próximos días, poniendo fin a la espera de miles de usuarios que buscaban unificar sus credenciales en una sola aplicación. Así, la provincia fortalece su proceso de modernización y simplifica la circulación de sus conductores en todo el país a través de Mi Argentina.

Qué pasó con la licencia de conducir digital en Santa Fe

La provincia de Santa Fe dio un paso decisivo en la modernización de sus servicios al confirmar que las licencias de conducir emitidas localmente comenzarán a integrarse a la plataforma nacional Mi Argentina. Si bien ya existía una solución digital a través de la aplicación Mi Santa Fe, la falta de articulación con el sistema federal era una asignatura pendiente. Este jueves, fuentes oficiales informaron que la carga de información ya está en marcha, lo que permitirá a los conductores mostrar su licencia desde la app del Gobierno Nacional en cualquier punto del territorio argentino.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), su secretario Carlos Torres aportó precisiones técnicas y llevó tranquilidad al confirmar que más de un millón de licencias santafesinas ya fueron incorporadas a la base de datos nacional. Este volumen de registros resulta clave para garantizar la plena validez del documento digital. Torres remarcó que, aunque Mi Argentina ofrece esta herramienta desde hace tiempo, su habilitación efectiva depende de la correcta sincronización de los sistemas provinciales con los centros emisores locales.

La disponibilidad total del carné digital en Mi Argentina se concretaría en los próximos días y funcionará como un respaldo fundamental ante extravíos o daños del documento físico. Lejos de reemplazar a Mi Santa Fe, esta integración viene a complementarla, reforzando la seguridad jurídica de los conductores que circulan fuera de la provincia. Con este avance, Santa Fe se suma al proceso de actualización administrativa, simplificando controles y reduciendo trámites a través del uso de tecnologías digitales.

Misterio en Wilde: denunció a su exmarido y apareció muerta en su casa

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia
Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia: cómo se llama

Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades argumentales y a la incorporación de sorpresas inesperadas para los fanáticos.

Tom Hiddleston adelantó el papel que podría tener Loki en el próximo proyecto de Marvel

Las especulaciones crecieron a partir de una seguidilla de apariciones discretas en distintas ciudades europeas.

Esta famosa modelo estaría en pareja con un histórico corredor de Fórmula 1 y tiene a toda la farándula en vilo: quiénes son

Unfamiliar es un thriller europeo de espionaje que se incorporó al catálogo de Netflix con una propuesta sobria y de marcado tono psicológico. La serie, producida en Alemania, construye su relato en torno a la identidad, la confianza y las consecuencias de una vida ligada al secreto.
De qué se trata Unfamiliar, la serie de espionaje que es tendencia en Netflix con solo 6 episodios

Alex Caniggio rechazó la oferta de Gran Hermano: La gente está muy loca

Un famoso rechazó ser parte de Gran Hermano Generación Dorada: "Me querían pagar bazofia"

La China Suárez acusó a Juariu de difundir falsa información y hostigar a su hija, Magnolia

Fuerte cruce entre la China Suárez y Juariu por hostigar a su hija Magnolia: "Hay que ser muy mierda"

