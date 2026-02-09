De Mi Santa Fe a Mi Argentina: cuál es el cambio clave que tiene la licencia de conducir digital El secretario de la APSV, Carlos Torres, informó que ya se incorporaron más de un millón de permisos activos para habilitar la licencia dentro de la aplicación nacional. Por + Seguir en







La licencia de conducir digital de Santa Fe se puede tener en varias aplicaciones. Redes sociales

Santa Fe integrará su licencia digital a Mi Argentina en los próximos días.

Más de un millón de registros ya fueron cargados al sistema nacional.

El carné podrá exhibirse desde el celular, sin portar el físico.

La medida agiliza controles y consolida la modernización provincial. La provincia de Santa Fe avanzó de manera firme en la digitalización de su documentación vial al iniciar la incorporación de sus registros a la base de datos de Mi Argentina. Luego de consolidar el funcionamiento de su plataforma propia, Mi Santa Fe, las autoridades provinciales anunciaron este jueves que la licencia de conducir digital podrá visualizarse y utilizarse en la aplicación nacional en los próximos días. Aunque el sistema nacional ya permitía exhibir el carné desde el celular, su implementación dependía de la adhesión y sincronización de cada jurisdicción.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) llevaron tranquilidad a los automovilistas al asegurar que el proceso técnico se encuentra en su etapa final. Su secretario, Carlos Torres, precisó que ya fueron incorporadas al sistema nacional más de un millón de licencias emitidas en Santa Fe, lo que permitirá que una amplia mayoría de los conductores acceda al documento digital. Esto facilitará los controles de tránsito, ya que el permiso podrá acreditarse de forma rápida y segura sin necesidad de portar la versión física.

Licencia conducir Redes sociales Con esta integración, Santa Fe alinea su esquema tecnológico con el de la Nación y ofrece a los ciudadanos una opción moderna y confiable para gestionar su documentación. Torres destacó que la habilitación será total en los próximos días, poniendo fin a la espera de miles de usuarios que buscaban unificar sus credenciales en una sola aplicación. Así, la provincia fortalece su proceso de modernización y simplifica la circulación de sus conductores en todo el país a través de Mi Argentina.

Qué pasó con la licencia de conducir digital en Santa Fe La provincia de Santa Fe dio un paso decisivo en la modernización de sus servicios al confirmar que las licencias de conducir emitidas localmente comenzarán a integrarse a la plataforma nacional Mi Argentina. Si bien ya existía una solución digital a través de la aplicación Mi Santa Fe, la falta de articulación con el sistema federal era una asignatura pendiente. Este jueves, fuentes oficiales informaron que la carga de información ya está en marcha, lo que permitirá a los conductores mostrar su licencia desde la app del Gobierno Nacional en cualquier punto del territorio argentino.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), su secretario Carlos Torres aportó precisiones técnicas y llevó tranquilidad al confirmar que más de un millón de licencias santafesinas ya fueron incorporadas a la base de datos nacional. Este volumen de registros resulta clave para garantizar la plena validez del documento digital. Torres remarcó que, aunque Mi Argentina ofrece esta herramienta desde hace tiempo, su habilitación efectiva depende de la correcta sincronización de los sistemas provinciales con los centros emisores locales.