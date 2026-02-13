13 de febrero de 2026 Inicio
Vigente desde 2025: como es el nuevo sistema de licencias de conducir para profesionales

El nuevo marco, que se oficializará este viernes mediante su publicación en el Boletín Oficial, elimina trámites considerados trabas y actualiza exigencias para conductores de transportes comerciales.

Qué debés saber sobre la licencia profesional en Argentina.

Qué debés saber sobre la licencia profesional en Argentina.

  • ANSV moderniza y desregula los centros de licencias.
  • Se simplifican trámites para conductores profesionales.
  • Se elimina la LiNTI: única licencia válida nacional.
  • Renovaciones más ágiles, mayor vigencia y digitalización.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Economía, dio a conocer un amplio paquete de reformas orientado a modernizar y agilizar el funcionamiento de los Centros de Emisión de la Licencia Nacional de Conducir (CEL). La medida se oficializará este viernes a través de la Disposición 219/25 en el Boletín Oficial y apunta a optimizar el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC). Con la firma de su titular, Francisco Díaz Vega, la iniciativa se enmarca en la estrategia de desregulación estatal que el Gobierno impulsa desde comienzos de 2024.

Trámite para conducir sin problemas.
El eje central de los cambios está puesto en simplificar los trámites para conductores profesionales, especialmente aquellos dedicados al transporte de cargas y pasajeros. La reforma busca reducir tiempos de gestión, bajar costos y aportar mayor claridad en los procesos de obtención y renovación de licencias. Al suprimir obstáculos administrativos, se pretende aliviar la carga sobre un sector clave para la economía nacional, facilitando su actividad y fortaleciendo su competitividad.

Licencia conducir

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado indicaron que el objetivo es eliminar exigencias técnicas y administrativas que hasta ahora ralentizaban la operatoria de los centros municipales y provinciales. Con menos requisitos formales, la red nacional de emisión podrá funcionar con mayor dinamismo y autonomía. La intención es terminar con los cuellos de botella operativos y avanzar hacia un esquema más eficiente, donde el Estado conserve su función de control sin generar trabas innecesarias para los ciudadanos.

Así es el sistema de licencias de conducir profesionales en 2026

En 2026, el régimen de licencias profesionales en Argentina quedó marcado por una fuerte desregulación que eliminó trabas históricas para el sector del transporte. El cambio más relevante fue la supresión definitiva de la LiNTI (Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional), conocida como el “registro Moyano”. A partir de esta reforma, los choferes de cargas y pasajeros ya no deben gestionar habilitaciones paralelas: la Licencia Nacional de Conducir profesional, en sus categorías C, D y E, pasó a ser el único documento válido para operar en todo el territorio nacional, reduciendo de manera significativa la burocracia.

licencia-conducirjpg.jpg

Con la entrada en vigencia de la Disposición 219/25, también se simplificaron los procesos de renovación. Para los conductores con trayectoria, dejaron de ser obligatorias las extensas capacitaciones teóricas y las prácticas en simuladores, quedando el trámite limitado a un examen psicofísico y un curso de actualización. Además, se amplió el plazo de vigencia: los profesionales de entre 21 y 65 años ahora pueden contar con licencias válidas por hasta cinco años, a diferencia del esquema previo que exigía renovaciones más frecuentes.

Otro eje clave del nuevo sistema es la digitalización plena. La licencia profesional se incorpora de manera nativa a la aplicación Mi Argentina, con la misma validez legal que el formato físico, que ahora es optativo. Este avance permite cargar y verificar las aptitudes médicas directamente en la base nacional, agilizando los controles. A su vez, la descentralización de la emisión hacia los municipios y la posibilidad de rendir exámenes en “calles seguras” —sin la exigencia de circuitos cerrados— apuntan a facilitar el acceso al trabajo en el transporte, eliminando intermediaciones innecesarias.

