A qué edad se puede obtener la licencia de conducir según cada provincia argentina No en todas las provincias del país está permitido obtener la licencia de conducir antes de cumplir la mayoría de edad, ya que las condiciones y excepciones dependen de cada jurisdicción.







Cómo cambia la licencia de conducir según la provincia.

En Argentina la edad mínima para la licencia varía según la jurisdicción, aunque la ley nacional la fija en 17 años para autos con autorización parental y 16 para ciclomotores.

Las provincias pueden aplicar criterios propios, lo que genera diferencias en requisitos, edades y plazos de vigencia del registro.

En la Provincia de Mendoza la licencia clase B1 solo se otorga desde los 18 años, sin excepciones para menores de 17.

La duración del carnet también cambia: en la mayoría rige por cinco años (y anual desde los 70), mientras Mendoza puede extenderlo hasta diez años según aptitud psicofísica. En Argentina, el acceso a la licencia de conducir no responde a un criterio único, ya que la edad mínima y los requisitos cambian según la jurisdicción. Este esquema fragmentado configura un mapa normativo diverso, donde algunos municipios permiten que menores conduzcan con autorización parental, mientras otros fijan límites más estrictos. La diferencia se explica por las facultades provinciales para regular el tránsito dentro de sus territorios, un detalle que suele sorprender a quienes tramitan su primer carnet.

Dentro de ese panorama, la Provincia de Mendoza mantiene una postura diferenciada respecto del régimen general. Aunque la Ley Nacional de Tránsito establece lineamientos amplios, el gobierno mendocino aplica un marco propio que prioriza criterios de seguridad vial ajustados a su realidad territorial. Esta decisión consolida reglas claras a nivel local, aun cuando se aparten del estándar que rige en otras provincias.

El impacto de esta autonomía no es menor, ya que incide directamente en la formación y el debut de nuevos conductores. Al fijar sus propias exigencias y límites de edad, Mendoza busca asegurar niveles adecuados de madurez y capacitación antes de otorgar el registro. Así, el sistema nacional de licencias se configura como un mosaico normativo que obliga a cada ciudadano a verificar las condiciones específicas de su lugar de residencia.

Cuándo se puede obtener la licencia de conducir en cada provincia argentina A nivel general en Argentina, la Ley Nacional de Tránsito fija en 17 años la edad mínima para obtener la licencia particular de autos y camionetas, siempre con autorización expresa de ambos progenitores. Para conducir ciclomotores de hasta 50 cc, el permiso puede tramitarse desde los 16 años, aunque con limitaciones como la prohibición de llevar acompañantes. A partir de los 21 años, en tanto, se habilita la posibilidad de gestionar licencias profesionales (clases C, D y E) para transporte de carga o pasajeros, luego de acreditar al menos un año de experiencia con el carnet común.

Licencia-conducir-carnet.jpg Sin embargo, este esquema no rige de manera uniforme en todo el país, ya que algunas provincias aplican criterios propios más estrictos. En la Provincia de Mendoza, por ejemplo, la licencia para autos y camionetas (clase B1) solo puede obtenerse desde los 18 años, sin excepciones para jóvenes de 17 aun cuando exista permiso parental. La medida responde a una política de seguridad vial que prioriza mayor madurez y preparación antes de habilitar la conducción.