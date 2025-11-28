28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el truco para salar cada tipo de carne y que salga más jugoso el asado

El momento de salar la carne marca la diferencia entre un corte seco o jugoso. Parrilleros y nutricionistas coinciden en que la técnica depende del grosor de la pieza.

Por
Además del momento en que se aplica

Además del momento en que se aplica, el tipo de sal puede marcar la diferencia. Los expertos recomiendan usar sal gruesa o en escamas, ya que su disolución es más lenta y favorece la creación de la salmuera natural en la superficie del corte.

  • El debate sobre cuándo salar la carne es constante entre aficionados y profesionales. Algunos lo hacen justo antes de cocinar, otros esperan al final y aquellos que ajustan según el corte.
  • Jorge Valenzuela, conocido como Jorgito Parrillero en TikTok, explica que salar la carne gruesa antes de cocinar no sólo no la seca, sino que mejora la jugosidad.
  • En la cultura argentina, la carne a la parrilla no es sólo un plato, sino un ritual social. Por eso, conocer el momento justo para salar no es un simple detalle técnico, sino una manera de garantizar que el asado sea recordado por su sabor y jugosidad.
  • La nutricionista Beatriz Robles confirma que la absorción máxima ocurre alrededor de los 40 minutos. “En ese momento la carne no sólo ha recuperado el agua que perdió inicialmente, sino que resulta más tierna y jugosa”, agrega.

El debate sobre cuándo salar la carne es constante entre aficionados y profesionales. Algunos lo hacen justo antes de cocinar, otros esperan al final y aquellos que ajustan según el corte.

La historia del asesino en serie que mataba mujeres
Te puede interesar:

Aterrorizó Junín y marcó un precedente clave en Argentina: de qué asesino en serie se trata

Jorge Valenzuela, conocido como Jorgito Parrillero en TikTok, explica que salar la carne gruesa antes de cocinar no sólo no la seca, sino que mejora la jugosidad.

En la cultura argentina, la carne a la parrilla no es sólo un plato, sino un ritual social. Por eso, conocer el momento justo para salar no es un simple detalle técnico, sino una manera de garantizar que el asado sea recordado por su sabor y jugosidad.

Como concluyen los especialistas, la clave está en entender el corte y aplicar la técnica adecuada para realzar lo mejor de cada pieza.

asado foto dos.jpg
Final del Mundial Qatar 2022: ¿cuánto sale hacer un asado para ver Argentina vs Francia?

Final del Mundial Qatar 2022: ¿cuánto sale hacer un asado para ver Argentina vs Francia?

De qué forma podés salar cada corte de carne para que salga más jugoso

Al salar la carne con antelación se inicia un proceso de ósmosis. Primero la superficie libera agua, luego la sal se disuelve formando una salmuera que vuelve a penetrar en la carne. Este mecanismo permite que el sabor llegue al interior y los jugos se retengan, logrando un corte más tierno y sabroso.

La nutricionista Beatriz Robles confirma que la absorción máxima ocurre alrededor de los 40 minutos. “En ese momento la carne no sólo ha recuperado el agua que perdió inicialmente, sino que resulta más tierna y jugosa”, agrega.

  • Cortes gruesos, asados y aves: lo ideal es salar entre 40 minutos y 24 horas antes, permitiendo que la carne reabsorba los jugos.
  • Cortes finos y hamburguesas: se recomienda salar justo antes de cocinar, dentro de los tres minutos previos, para potenciar el sabor sin perder humedad.

Ben Andrews, maestro carnicero de Nueva Zelanda, coincide en que la técnica depende del grosor y tipo de carne. Mientras que los cortes gruesos se benefician de una salazón anticipada, los cortes finos requieren precisión para no comprometer la jugosidad.

Además del momento en que se aplica, el tipo de sal puede marcar la diferencia. Los expertos recomiendan usar sal gruesa o en escamas, ya que su disolución es más lenta y favorece la creación de la salmuera natural en la superficie del corte. La sal fina, en cambio, penetra más rápido y puede resecar la carne si se aplica con demasiada anticipación.

asado

Noticias relacionadas

El caso de el chico que mide más de 2 metros a sus 15 años

Con solo 15 años alcanzó a medir más de 2 metros y un diagnóstico médico le cambió la vida: qué descubrieron

escalofriante video: cayo un rayo en un hospital de resistencia, exploto y causo destrozos

Escalofriante video: cayó un rayo en un hospital de Resistencia, explotó y causó destrozos

Detuvieron a Naiara, la joven que mató a su novio.

Detuvieron a Naiara, la joven que apuñaló y mató a su novio en Remedios de Escalada

La fecha coincide tradicionalmente con el armado del árbol navideño en los hogares argentinos.

Feriado conocido: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

Se trata del Jabón líquido, KEEPER- Fabricado por Keperchem SRL. Keperchem SRL - Talcahuano 430-Villla Martelli

ANMAT prohibió el uso y la venta de una marca de jabón líquido para manos por ser ilegal

Conoce cómo aprovechar las ofertas. 

Comenzó el Black Friday 2025: hasta cuándo se pueden aprovechar los descuentos de cara a Navidad y vacaciones

Rating Cero

Rosario Constantino, mejor columnista económico.

C5N, el canal más ganador de los Martín Fierro de cable 2025

La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.
play

Sueños de trenes, la película basada en una novela que está en las tendencias de Netflix: de qué se trata

Sylvestre al levantar la estatuilla.

Gustavo Sylvestre, tras ganar el Martín Fierro de oro: "Estoy muy emocionado"

Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos.

Romance confirmado: apareció un video de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos en un boliche

Este estreno llegó el 12 de septiembre de 2025 al gigante del streaming.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama dramática y tóxica que tenés que ver

Un estreno estadounidense llegó a la gran N roja, se trata de 65: Al borde de la extinción.
play

65: Al borde de la extinción, cuál es la trama de la película prehistórica que llegó a Netflix

últimas noticias

C5N se llevó 10 estatuillas.

C5N, el canal más ganador de los Martín Fierro de cable 2025

Hace 8 minutos
El PRO publicó un comunicado en X. 

Tras el escándalo por el evento antivacunas en el Congreso, el PRO aclaró su "compromiso histórico con las campañas de vacunación"

Hace 13 minutos
play
La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.

Sueños de trenes, la película basada en una novela que está en las tendencias de Netflix: de qué se trata

Hace 30 minutos
Además del momento en que se aplica, el tipo de sal puede marcar la diferencia. Los expertos recomiendan usar sal gruesa o en escamas, ya que su disolución es más lenta y favorece la creación de la salmuera natural en la superficie del corte.

Cuál es el truco para salar cada tipo de carne y que salga más jugoso el asado

Hace 38 minutos
play

Sin Lorena Villaverde, juraron en el Senado los 23 legisladores electos

Hace 43 minutos