Cuál es el pueblo uruguayo que tiene poco más de 100 habitantes y enamora a todos los turistas

Entre sierras verdes y calles empedradas, este destino conquista a quienes buscan calma y un entorno tranquilo.

Su aire limpio

Su aire limpio, su entorno natural y su ambiente acogedor lo ubican como una de las joyas rurales más encantadoras del Uruguay.

  • En pleno Maldonado, Uruguay, existe un pequeño pueblo con apenas más de 100 habitantes que fascina a quienes buscan tranquilidad y belleza natural.
  • Rodeado de sierras verdes, calles empedradas y aire puro, Pueblo Edén se impone como el destino ideal para descansar del ritmo urbano.
  • Su gastronomía artesanal, su arquitectura colonial y sus paisajes serranos lo transforman en un refugio perfecto para los amantes de la calma y la vida simple.
  • Reconocido como la “Slow Town” uruguaya, combina historia, hospitalidad y una experiencia turística auténtica, a solo unos kilómetros de Punta del Este.
No hay cartel que anuncie al bar, ni luces de neón que lo delaten.
En pleno departamento de Maldonado, a pocos kilómetros del movimiento costero de Punta del Este, se esconde un rincón ideal para descansar. Se trata de Pueblo Edén, una localidad diminuta y encantadora que se ganó el corazón de los visitantes por su serenidad, sus paisajes rurales y su ambiente de comunidad. Con poco más de un centenar de habitantes, este destino se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del turismo uruguayo.

Uruguay, conocido por su equilibrio entre playa y campo, ofrece una amplia variedad de escapadas para quienes buscan descansar. Sin embargo, pocos lugares logran combinar tan bien el entorno natural con la autenticidad cultural como este pequeño pueblo serrano. Lejos del ruido y del turismo masivo, Edén representa la esencia del “turismo lento”, donde cada momento se disfruta sin apuro.

Quienes llegan hasta este destino descubren un paisaje de sierras cubiertas de verde, casas antiguas de piedra y calles adoquinadas que invitan a caminar sin rumbo. Es el tipo de lugar donde el tiempo parece pasar más despacio, donde el sonido del arroyo y el aroma de la comida casera marcan el ritmo del día.

Pueblo Eden Uruguay

Así es Pueblo Edén, el destino de Uruguay que es perfecto para todos los turistas

Ubicado a solo 120 kilómetros de Montevideo y a unos 45 de Punta del Este, Pueblo Edén es una parada obligada para quienes buscan contacto con la naturaleza y sus tradiciones. Su historia se refleja en construcciones que superan el siglo de antigüedad, como la Capilla San Isidro Labrador o la Escuela Rural N.º 30, símbolos del arraigo cultural del lugar.

El entorno serrano ofrece escenarios ideales para descansar o realizar caminatas tranquilas por los alrededores del Arroyo El Pintado, que atraviesa el pueblo y regala vistas que parecen salidas de una postal. En la Ruta 12, además, hay áreas con parrillas y espacios abiertos donde se puede disfrutar del clásico asado uruguayo al aire libre.

Pueblo Eden Uruguay

Conocido como la “Slow Town” del país, este pequeño enclave rural promueve un estilo de vida consciente y pausado. Al ingresar, un cartel invita a bajar la velocidad a 30 km/h, recordando a los visitantes que aquí todo se vive sin prisa. Las jornadas transcurren entre comidas regionales, cervezas artesanales y ferias donde los emprendedores locales muestran sus productos en la plaza central.

Los fines de semana, Pueblo Edén se llena de visitantes que llegan atraídos por su gastronomía artesanal, sus cerros cubiertos de vegetación y el clima de paz que envuelve cada rincón. Gracias a su cercanía con los principales puntos turísticos del país, es una escapada perfecta para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado. Su aire limpio, su entorno natural y su ambiente acogedor lo ubican como una de las joyas rurales más encantadoras del Uruguay.

Cuál es el pueblo uruguayo que tiene poco más de 100 habitantes y enamora a todos los turistas

Cuál es el pueblo uruguayo que tiene poco más de 100 habitantes y enamora a todos los turistas

