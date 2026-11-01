1 de noviembre de 2026 Inicio
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Máxima alerta en Ezeiza: al menos 15 pasajeros llegaron descompuestos de un vuelo proveniente de Ushuaia

Una vez detectada la situación, las personas afectadas fueron atendidas por personal de sanidad aeroportuaria. Si bien ocho de los viajeros necesitaron medicación, no fueron hospitalizados.

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Los pasajeros habrían desembarcado de un crucero.

Los pasajeros habrían desembarcado de un crucero.

Reuters

Un operativo sanitario debió desplegarse en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras el arribo de al menos 15 turistas extranjeros con síntomas de intoxicación. Los pasajeros llegaron provenientes de Ushuaia repartidos en tres vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas.

Pese a que el cañón impactó en algunos recreaccionistas, ninguno registró daños.
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El procedimiento comenzó alrededor de las 20:30 y finalizó durante la madrugada, a cargo de personal de Sanidad que les brindó hidratación y evaluación médica a los afectados.

Entre ellos se encontraban ciudadanos de nacionalidad francesa, alemana, australiana y noruega. Ocho de los viajeros recibieron medicación específica y todos permanecen fuera de peligro, por lo que no fue necesario trasladar a ninguno a un centro de hospitalización.

La hipótesis sobre el origen del cuadro

Según relataron los propios pasajeros, previo a tomar sus vuelos en Tierra del Fuego habían desembarcado de un crucero. Durante el recorrido marítimo habrían consumido viandas que contenían atún y pollo, por lo que la principal línea de investigación apunta a una posible intoxicación alimentaria generada por dichos insumos.

Hasta el momento se constató que en el puerto de la capital fueguina operaban dos embarcaciones:una de bandera noruega y otra chilena, aunque las autoridades aún trabajan para identificar en cuál de ellas viajaba el grupo damnificado.

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