Cuál es el impresionante mural que homenajea a las películas argentinas de los últimos 50 años

Una obra de arte gigante en la Ciudad de Buenos Aires rinde tributo al cine nacional, con escenas y personajes que marcaron generaciones. Te contamos dónde verlo y qué producciones forman parte del homenaje.

En el corazón de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un vibrante y emotiva obra artística que celebra el cine desde 1970 hasta la actualidad. ¿Cuál es el impresionante mural que homenajea a las películas argentinas de los últimos 50 años?

Esta obra monumental fue creada por el artista y director de cine Andy Riva y cuenta con una versión itinerante en paneles modulares, que ya ha recorrido ciudades como Bariloche, General Pico, La Plata, Cosquín, Entre Ríos, La Plata, Tierra del Fuego y otros festivales del país. Esto permite que el tributo al cine argentino llegue a diversos públicos y regiones.

La pintura ocupa poco más de 16 metros cuadrados, distribuidos en tres bastidores de aproximadamente 1,80 m de ancho por 3 m de alto. Su estética, inspirada en los murales de Diego Rivera y en la icónica tapa de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles, combina múltiples escenas y personajes cinematográficos en una composición colectiva y dinámica.

Cómo es y dónde está el mural que homenajea a las películas argentinas

El mural fue inaugurado el 23 de mayo de 2024, en coincidencia con el Día Nacional del Cine, y desde entonces se convirtió en un ícono visual de homenaje y memoria colectiva Festival de Cine Rosario. Está instalado en la sede de la Fundación Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), sobre la calle Vera (n.º 559).

Riva incluyó en la obra más de 100 películas argentinas, superando ampliamente el plan inicial de 12 a 15 títulos. Entre las producciones destacadas figuran clásicos como La historia oficial, El secreto de sus ojos, Nueve reinas, La ciénaga y Esperando la carroza —esta última ocupa un lugar central y nostálgico en el mural— Street Art Latam, despierta tu impulsoViajes Fotos y ComidasEl Mejor País Del Mundo.

También se representan figuras inolvidables como Ricardo Darín, Graciela Borges, Natalia Oreiro, Alfredo Olmedo, Daniel Elías, Isabel Sarli, Héctor Alterio, China Zorrilla, Norma Aleandro, Federico Luppi, Natalia Oreiro, entre tantos otros rostros que marcaron la historia del cine nacional.

  • Ubicación fija: Fundación DAC, Vera 559, Villa Crespo, CABA.
  • Dimensiones: Más de 16 m² en tres bastidores.
  • Contiene: Más de 100 películas desde 1970; mezcla de géneros, épocas y generaciones.
  • Estilo visual: Collage mural inspirado en Diego Rivera y la cultura pop.
  • Versión móvil: La obra recorre festivales y sedes culturales por todo el país.
