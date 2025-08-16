16 de agosto de 2025 Inicio
Reconocidos mundialmente: quiénes son los 4 muralistas argentinos que compitieron por ser los mejores

Cuatro artistas del país fueron parte del certamen global de arte callejero. Sus obras permiten ver tanto técnica, como identidad como fuertes mensajes.

Por
Fue posible ver desde retratos simbólicos hasta composiciones abstractas y coloridas

Fue posible ver desde retratos simbólicos hasta composiciones abstractas y coloridas,

Street art cities

El muralismo argentino volvió a ser protagonista en el escenario internacional gracias a la nominación de cuatro artistas locales al premio Best Mural of the World 2025, otorgado por la plataforma Street Art Cities. Este premio distingue cada año a las obras más impactantes del arte urbano global, evaluando creatividad, técnica y la capacidad de transmitir un mensaje con fuerza visual.

Una de las ciudades más antiguas y con dos Monumentos Históricos de la Argentina.
En la edición actual, un centenar de murales de diferentes rincones del planeta compitieron por el reconocimiento, con España a la cabeza en cantidad de nominaciones. Argentina, con cuatro representantes, pisó fuerte gracias a su talento en el arte callejero, el cual está a la altura de las capitales mundiales de esta disciplina. La diversidad temática, la riqueza estética y la conexión con el entorno hacen que las obras de nuestro país se hayan destacado en este certamen.

Las propuestas nacionales no solo reflejan el virtuosismo de sus creadores, sino también el potencial del muralismo como vehículo cultural y social. Desde retratos simbólicos hasta composiciones abstractas y coloridas, estos trabajos mezclan identidad local con proyección universal.

Crepusculo

Qué murales argentinos participaron para ser el mejor del mundo en 2025

El Best Mural of the World, impulsado por Street Art Cities desde 2016, reunió este año a 100 obras seleccionadas por su excelencia técnica, su potencia visual y el mensaje que transmiten. En esta edición, España lideró con 17 nominaciones, mientras que Argentina compitió con cuatro creaciones de gran impacto.

Crepúsculo – Martín Ron

Ubicado en el edificio Albor de Mitre 189, en Buenos Aires, este mural quedó tercero en la competencia y muestra a una mujer emergiendo del río Paraná, protegida por un paraguas y con una pluma en mano. La escena, llena de matices y colores intensos, establece un diálogo entre naturaleza y acción humana. Martín Ron, figura clave del arte urbano a nivel global, mezcla realismo y elementos conceptuales para provocar reflexión en el espectador.

Street art cities

La madre naturaleza – José Gallino

Pintado en un tanque de agua de San Gregorio de Polanco, Uruguay, presenta a la naturaleza personificada como una mujer rodeada por flora y fauna autóctona. Con un manejo preciso del color, José Gallino logra transmitir un mensaje contundente sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, apelando a la identidad de las comunidades que habitan el lugar.

Street art cities

Mensajeras – Grupo Sismo

Considerado el mural más grande de Mar del Plata, fue creado por Fernando Lerena y Maximiliano Ledesma para celebrar el 150° aniversario de la ciudad. La obra rinde tributo a las mujeres como portadoras de mensajes y guardianas de la memoria, integrando simbolismo y narrativa visual en un gran formato.

amia

Colores de AMIA – David Petroni

En la fachada de la AMIA en Buenos Aires, David Petroni plasmó un diseño geométrico e intenso para conmemorar los 130 años de la institución. La pieza representa diversidad, unión y esperanza, destacando como un punto de color y reflexión en pleno centro porteño.

