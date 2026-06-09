Crisis económica: trabajadores de una empresa de Haedo reclaman por salarios atrasados "Nos deben abril, mayo y el bono", señaló uno de los empleados de la compañía de logística. A su vez, explicaron que están amenazados y que los dueños "no dan la cara". Por Agregar C5N en









Los trabajadores de Brío temen por su continuidad laboral.

Trabajadores de una empresa de logística de Haedo denuncian vaciamiento y salarios atrasados desde abril. En medio de una fuerte crisis económica, donde más de 22 mil pymes cerraron desde comenzado el gobierno de Javier Milei, explicaron a C5N que fueron amenazados por los reclamos realizados y tienen temor por su futuro laboral: "Dicen que nos pueden echar, que va a haber represalias".

"Nos deben el suelo de abril, mayo y el bono. No tenemos solución de nada y estamos amenazados por gente de adentro que usan cosas para meter miedo a la gente. Dicen que nos pueden echar, que va a haber represalias", explicó uno de los 300 empleados de la logística Brío, que también tiene presencia en Mar del Plata, Córdoba y Rosario.

En medio de la fuerte crisis que atraviesan, denunciaron: "Dijeron que se había vendido la empresa, después nunca apareció nadie. No sabemos qué pasó, nadie viene a dar la cara. Los dueños tampoco vienen a decir nada. Es una gran incertidumbre la que tenemos todos los trabajadores”.

brio Una de las plantas de logística está ubicada en Haedo.

“Es la primera vez en 20 años que nos ocurre esto. Pero bueno, es problema de la empresa, nosotros siempre cumplimos. Hoy no sabemos a quién reclamar. No sabemos si se vendió", completaron.