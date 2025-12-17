18 de diciembre de 2025 Inicio
Cierre de empresas: una legendaria librería de Lanús bajó las persianas después de 42 años

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), alrededor de 20 mil empresas cerraron desde que Javier Milei asumió la presidencia del país, a finales de 2023.

El hola fue hace mucho tiempo y ahora solo quedó el adiós

"El hola fue hace mucho tiempo y ahora solo quedó el adiós", dijo el dueño de la librería.

Ofipel, una legendaria librería ubicada en la localidad bonaerense de Lanús, anunció que, por la crisis económica, cierra su comercio tras 42 años de funcionamiento ininterrumpido. Así lo informó su dueño, Rubén Pascualino, mediante un posteo en la red social Facebook: "Podemos decir que un Gobierno nos fundió".

"En tantos años pasamos miles de problemas. Hiperinflación salvaje, empresas en convocatoria en la época de los '90, corralito, corralón; siempre luchando, seguimos luchando, perdiendo mucho dinero y volviendo a remar", dijo Pascualino, propietario de la mítica librería del sur del conurbano bonaerense.

"Cerrar por obligación, porque la gente ya no tiene dinero para comprar útiles escolares, por no poder competir con una importación desmedida y por un contexto de destrucción de empresa nacional y comercios, da una mezcla de bronca y tristeza. Después de tantos años, podemos decir que un gobierno nos fundió", sostuvo.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), alrededor de 20 mil empresas cerraron desde que Javier Milei asumió la presidencia del país, a finales de 2023. Esto significan que unas 30 compañías bajan sus persianas de forma definitiva por cada día. Las pequeñas y medianas empresas fueron las más perjudicadas en este aspecto, mientras que los rubros más golpeados fueron los comercios, transporte, almacenamiento y la industria manufacturero.

El cierre de la librería Ofipel en Lanús es un caso más de los miles de comercios que debieron bajar sus persianas por la caída estrepitosa de las ventas, ante la apertura de las importantes impulsada por la gestión libertaria. "El 'hola' fue hace mucho tiempo y ahora solo quedó el 'adiós'", concluyó Pascualino.

