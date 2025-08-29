Crimen de Coghlan: Cristian Graf pidió el sobreseimiento de la causa penal Su abogado realizó el pedido formal ante el juez Alejandro Litvack argumentando que la imputación de su defendido por la muerte de Diego Fernández Lima es “descabellada”. La querella exige que el acusado sea investigado por encubrimiento. Por







Diego Fernández Lima y Cristian Graf, el único imputado en la causa que investiga su muerte

El abogado de Cristian Graf, imputado en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima, cuyos huesos aparecieron enterrados en una casa de Coghlan, pidió su sobreseimiento en la causa penal argumentando que la imputación de su defendido es “descabellada”.

Por su parte, la querella encabezada por el abogado Hugo Wortman Jofre y la familia de la víctima, exige que el acusado sea investigado bajo la figura de encubrimiento.

“En base a los hechos expuestos con anterioridad, la inexistencia del delito, como también la falta de autoría comprobable, sumado a los elementos de prueba aportados, que toda acción penal que pudiera llegar a entablarse también ya se encuentra prescripta, y que termina siendo este proceso un ejemplo del derroche y malgasto de los fondos del erario público, solicitamos que se dicte el sobreseimiento total y definitivo”, detalla el documento presentado por el abogado de Graf al juez Alejandro Litvack.

Cristian Graf El magistrado había rechazado la indagatoria a Graf y envío la causa al fiscal Martín López Perrando, al argumentar que se debe reformular las acusaciones por encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

En el escrito presentado por la defensa del acusado se expone que “Cristian Graf detalló (de manera pública) todo lo que sabía respecto a los hechos tanto del año 1984, como de la actualidad, respecto al hallazgo de los restos óseos”.

En medio de todos movimientos mencionado en la causa, Javier Fernández, hermano de la víctima, confirmó a NA que fue autorizado por la Justicia a ser querellante, lo que le permitirá pedir medidas de prueba, interrogar testigos, proponer peritos y hasta oponerse a algún eventual sobreseimiento o archivo del caso.