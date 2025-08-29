29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Crimen de Coghlan: Cristian Graf pidió el sobreseimiento de la causa penal

Su abogado realizó el pedido formal ante el juez Alejandro Litvack argumentando que la imputación de su defendido por la muerte de Diego Fernández Lima es “descabellada”. La querella exige que el acusado sea investigado por encubrimiento.

Por
Diego Fernández Lima y Cristian Graf

Diego Fernández Lima y Cristian Graf, el único imputado en la causa que investiga su muerte

El abogado de Cristian Graf, imputado en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima, cuyos huesos aparecieron enterrados en una casa de Coghlan, pidió su sobreseimiento en la causa penal argumentando que la imputación de su defendido es “descabellada”.

Te puede interesar:

Escándalo en Pergamino: denunciaron a un cura por violencia de género y descubrieron un arsenal en la casa

Por su parte, la querella encabezada por el abogado Hugo Wortman Jofre y la familia de la víctima, exige que el acusado sea investigado bajo la figura de encubrimiento.

“En base a los hechos expuestos con anterioridad, la inexistencia del delito, como también la falta de autoría comprobable, sumado a los elementos de prueba aportados, que toda acción penal que pudiera llegar a entablarse también ya se encuentra prescripta, y que termina siendo este proceso un ejemplo del derroche y malgasto de los fondos del erario público, solicitamos que se dicte el sobreseimiento total y definitivo”, detalla el documento presentado por el abogado de Graf al juez Alejandro Litvack.

Cristian Graf

El magistrado había rechazado la indagatoria a Graf y envío la causa al fiscal Martín López Perrando, al argumentar que se debe reformular las acusaciones por encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

En el escrito presentado por la defensa del acusado se expone que “Cristian Graf detalló (de manera pública) todo lo que sabía respecto a los hechos tanto del año 1984, como de la actualidad, respecto al hallazgo de los restos óseos”.

En medio de todos movimientos mencionado en la causa, Javier Fernández, hermano de la víctima, confirmó a NA que fue autorizado por la Justicia a ser querellante, lo que le permitirá pedir medidas de prueba, interrogar testigos, proponer peritos y hasta oponerse a algún eventual sobreseimiento o archivo del caso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La escena fue captada por un repartidor y se hizo viral.

Un policía federal discutió con un conductor y le apuntó con un arma en plena General Paz: el relato viral de un testigo

Crimen de Claudia Scrazzlo: el dato clave que compromete a la hija de la víctima

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

play

Violenta pelea entre mujeres: discutieron y le clavó un hierro en la cabeza a su concuñada

play

Persecución y choque en Villa Crespo: intentaban escapar de un control policial, pero terminaron detenidos

El hecho se produjo en Minnesota.

Tiroteo en Estados Unidos: un hombre mató a dos niños en una escuela católica

Una de las detenidas por trata de personas es la madre de la vedette.

La Plata: detuvieron a la madre de Ayelén Paleo por trata de personas

Rating Cero

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

El cantante de música anunció que su presentación se reprogramó por causas ajenas al espectáculo.

Dillom anunció que su show en Vélez fue reprogramado: los motivos

Ninguno de los dos desmintió ni confirmó la historia.

¿No era real? Esta famosa pareja de Hollywood podría ser puro marketing y nunca estuvieron juntos

Las novedades de Netflix que están mirando todos
play

Cuál es la película con Susan Sarandon y Tommy Lee Jones que te dejará tenso hasta el final y es tendencia en Netflix

Netflix trae estrenos desde el primer hasta el último día de septiembre 2025.

Imperdibles: las series y películas que estrena Netflix en septiembre 2025

Está en Netflix y es una comedia romántica que le está gustando a todos

últimas noticias

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

Hace 33 minutos
El Merval alcanzó una caída del 14% mensual.

Agosto negro para acciones y bonos argentinos: caídas de hasta 25%

Hace 46 minutos
Javier Milei se prepara para un nuevo veto.

El Congreso giró al Ejecutivo las leyes de Financiamiento Universitario y Garrahan: comenzó la cuenta regresiva para el veto de Milei

Hace 49 minutos
De los barrios a la Capital: el fenómeno del rock chabón en la década del 90.

Rock chabón: el género que emergió de los barrios y retrató como ningún otro la Argentina de los años '90

Hace 51 minutos
La pareja se separó después de pasar unas vacaciones en Brasil.

La expareja de Juana Repetto habló sobre su sorpresivo embarazo: "Esperando al piojo"

Hace 1 hora