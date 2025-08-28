28 de agosto de 2025 Inicio
Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

El cuerpo de la mujer de 38 años fue encontrado semienterrado en el patio de su casa en Tristán Suárez. Pruebas y testimonios abren una línea de investigación sobre su posible vínculo de su hija con el crimen.

Tras el hallazgo del cuerpo de Claudia Scrazzolo, la mujer de 38 años que fue encontrada semienterrada en el patio de su vivienda en el partido de Ezeiza, ahora la justicia investiga a su hija tras pruebas y testimonios que la involucran el asesinato. La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca y estaba envuelta en una sábana.

Violenta pelea entre mujeres: discutieron y le clavó un hierro en la cabeza a su concuñada

El hallazgo se produjo luego de la denuncia de su hija de 15 años, quien relató que al regresar de la casa de su novio encontró un charco de sangre en la habitación de su madre y luego el cuerpo en el fondo de la casa. En la vivienda los investigadores encontraron manchas de sangre en distintos sectores y tierra removida que evidenciaba un intento de ocultamiento.

La adolescente fue entrevistada por la Dirección de Niñez y también declaró su novio, Fernando Ruiz Díaz, de 24 años. Sin embargo, los testimonios fueron considerados confusos y contradictorios.

Cámaras de seguridad de la zona registraron movimientos durante la madrugada: a las 3:50 se observó la llegada de un Peugeot 208 negro del que descendieron Ruiz Díaz y su padre, Fabio. Minutos después, salieron de la vivienda junto a la menor. A las 4:05, un Fiat Cronos oscuro se detuvo frente a la casa y un hombre no identificado se retiró en ese vehículo.

Los investigadores secuestraron los celulares de la víctima, de su hija y del novio, tras comprobar que desde el teléfono de Scrazzolo se envió un mensaje a su lugar de trabajo a las 8:00 de la mañana, justificando su ausencia por “problemas personales”.

La hipótesis de un robo quedó descartada, ya que no se registraron faltantes en la vivienda. La causa quedó en manos de la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, que investiga el hecho como femicidio y dispuso nuevas declaraciones testimoniales mientras define la situación procesal de la menor.

