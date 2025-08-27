Tiroteo en Estados Unidos: un hombre mató a dos niños en una escuela católica El hecho se produjo en Minneapolis. Otras 17 personas sufrieron heridas y varios se encuentran hospitalizados en grave estado. Por







El hecho se produjo en Minnesota. Redes sociales

Al menos dos niños de 8 y 10 años murieron y otras 17 personas sufrieron heridas en el marco de un tiroteo en una escuela católica ubicada en la ciudad estadounidense de Minneapolis. Además, también falleció el atacante, quien era un joven de 20 años.

El hecho se produjo en la Annunciation Catholic School, situada en el cruce de la 54° Avenida, entre Harriet y Garfield avenues, a donde un hombre se dirigió con una escopeta, una pistola y un rifle y disparó contra unos niños que acudieron a una misa antes de comenzar las clases. Luego, falleció presuntamente por balearse a sí mismo.

En tanto, el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, encabezó una conferencia de prensa en la que advirtió que 14 de los heridos son niños y alertó que varios de ellos se encuentran hospitalizados en grave estado. También cargó contra el tirador: "Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas creyentes. La pura crueldad y cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible".

En tal sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la red social Truth Social que el FBI acudió rápidamente al lugar para iniciar la investigación, de la que además forman parte la Patrulla Estatal de Minnesota, el Departamento de Policía de Minneapolis y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Por su parte, el gobernador Tim Walz expuso su acompañamiento hacia las víctimas. "Estoy rezando por nuestros niños y maestros cuyos primeros días del curso escolar quedaron marcados por este acto violento", expresó.