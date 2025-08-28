Persecución y choque en Villa Crespo: intentaban escapar de un control policial, pero terminaron detenidos Los efectivos policiales notaron una actitud extraña de dos personas a bordo de una camioneta y dieron la voz en alto, pero decidieron darse a la fuga. La pareja fue interceptada en Juan B. Justo y Warnes. Por







Persecución y choque en Villa Crespo. Redes sociales

Una pareja a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok intentó escapar de un control policial luego de que los efectivos hayan dado la voz en alto por una actitud extraña y comenzó una persecución que terminó en un choque en Villa Crespo que terminó con dos detenidos.

La secuencia comenzó a las 5:25 en la madrugada del jueves, cuando los policías notaron a las dos personas que iban en el vehículo por el cruce entre las calles Fitz Roy y Vera. Allí decidieron hacerles un control, pero todo terminó mal.

Fueron cuatro patrulleros que comenzaron a perseguirlos y terminó con un fuerte choque sobre la avenida Juan B. Justo y Warnes. Los móviles policiales encerraron a la camioneta que chocó contra el paragolpes trasero de uno de los patrulleros.

Los efectivos identificaron al conductor como un hombre de 35 años y a la mujer, quien acompañaba, de 31 años. Las fuentes policiales indicaron que estaban bajo los efectos del alcohol.

Ante el fuerte choque, el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a dos efectivos que viajaban en un patrullero y los trasladó al Hospital Durand, y, tanto el inspector de apellido Trelles, como el Oficial Primero de apellido Ocaranza, fueron diagnosticados con traumatismo cervical.

Según indicó TN, la Policía encontró una botella de whisky y un fajo de dinero en el vehículo.