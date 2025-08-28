28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Persecución y choque en Villa Crespo: intentaban escapar de un control policial, pero terminaron detenidos

Los efectivos policiales notaron una actitud extraña de dos personas a bordo de una camioneta y dieron la voz en alto, pero decidieron darse a la fuga. La pareja fue interceptada en Juan B. Justo y Warnes.

Por

Persecución y choque en Villa Crespo.

Redes sociales

Una pareja a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok intentó escapar de un control policial luego de que los efectivos hayan dado la voz en alto por una actitud extraña y comenzó una persecución que terminó en un choque en Villa Crespo que terminó con dos detenidos.

El hecho se produjo en Minnesota.
Te puede interesar:

Tiroteo en Estados Unidos: un hombre mató a dos niños en una escuela católica

La secuencia comenzó a las 5:25 en la madrugada del jueves, cuando los policías notaron a las dos personas que iban en el vehículo por el cruce entre las calles Fitz Roy y Vera. Allí decidieron hacerles un control, pero todo terminó mal.

Fueron cuatro patrulleros que comenzaron a perseguirlos y terminó con un fuerte choque sobre la avenida Juan B. Justo y Warnes. Los móviles policiales encerraron a la camioneta que chocó contra el paragolpes trasero de uno de los patrulleros.

Los efectivos identificaron al conductor como un hombre de 35 años y a la mujer, quien acompañaba, de 31 años. Las fuentes policiales indicaron que estaban bajo los efectos del alcohol.

Ante el fuerte choque, el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a dos efectivos que viajaban en un patrullero y los trasladó al Hospital Durand, y, tanto el inspector de apellido Trelles, como el Oficial Primero de apellido Ocaranza, fueron diagnosticados con traumatismo cervical.

Según indicó TN, la Policía encontró una botella de whisky y un fajo de dinero en el vehículo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una de las detenidas por trata de personas es la madre de la vedette.

La Plata: detuvieron a la madre de Ayelén Paleo por trata de personas

La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

La víctima es Rocío Maricel Collado, de 31 años.

Femicidio en Mendoza: hallan asesinada a una docente y detienen a su novio

Asesino serial de Jujuy: detectaron ADN de otras personas en la casa del acusado.

Asesino serial de Jujuy: detectaron ADN de otras personas en la casa del acusado

Hubo una batalla campal entre los hinchas de Independiente y U de Chile.

El fiscal de la causa Independiente - U de Chile advirtió que "hay casos de tentativa de homicidio"

play

Femicidio de San Antonio de Areco: el acusado fue uno de los condenados por el crimen de Claudio Lanzetta

Rating Cero

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Con un estilo audaz y opiniones firmes sobre la infidelidad, Emilia Attias volvió a captar la atención mediática y reforzó su rol como referente.

Emilia Attias se robó todas las miradas con un espectacular look total black: "Unas nocturnas"

Preocupa el veloz deterioro de la salud del actor. 

Bruce Willis ya no vive con su familia: su esposa reveló la dura verdad sobre el deterioro de su salud

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

Llegó a Netflix un film de terror que no te dejará dormir. 
play

Esta película de terror del 2018 llegó a Netflix y está otra vez entre lo más visto: fue furor en cines

El paso del tiempo y los tratamientos estéticos dejaron huella en Lindsay Lohan, quien pasó de ser un ícono juvenil de Hollywood a mostrar una transformación física que generó debate entre sus seguidores y la prensa internacional.

La impresionante transformación de Lindsay Lohan: pocos recuerdan cómo se veía antes

últimas noticias

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Hace 15 minutos
El Gobierno fijó qué pasará con los feriados que caigan sábado o domingo.

Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto

Hace 24 minutos
Javier Milei brindará un discurso ante empresarios. 

Milei dará un discurso ante empresarios en medio de la polémica por las coimas

Hace 30 minutos
El transporte público de pasajeros será gratuito en la provincia de Buenos Aires en los domingos de elecciones.

Buenos Aires: habrá transporte público gratis en las elecciones provinciales y nacionales

Hace 37 minutos
Este jugador es una de las figuras del Manchester City.

Insólito: es jugador de Manchester City y fue detenido por robar un celular en un boliche

Hace 38 minutos