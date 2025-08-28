28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Un policía federal discutió con un conductor y le apuntó con un arma en plena General Paz: el relato viral de un testigo

El agente policial, que se encontraba fuera de servicio, sacó su arma reglamentaria y apuntó al parabrisas de un Volkswagen Gol Country con cuatro personas dentro. Según argumentó el oficial, el conductor manejaba de forma negligente.

Por
La escena fue captada por un repartidor y se hizo viral.

La escena fue captada por un repartidor y se hizo viral.

Un policía federal protagonizó una violenta discusión de tránsito con un conductor en plena General Paz, se bajó de su auto y lo amenazó con su arma reglamentaria durante varios minutos. Según argumentó, el conductor del vehículo maniobró de forma negligente. El relato de un testigo, que filmó la secuencia completa del hecho, se hizo viral.

Te puede interesar:

Violento choque múltiple en General Paz: 9 heridos y un conductor detenido

El hecho ocurrió en la traza de la General Paz sentido Riachuelo, a la altura Ángel Roffo, en Liniers, y quedó registrado en dos videos que se hicieron virales, grabados por un repartidor que estaba en la zona. Según los testimonios, el agente oficial apuntó con una pistola al parabrisas de un Volkswagen Gol Country con cuatro personas dentro, tras un toque de tránsito.

El repartidor, que fue viral, relató: “Estamos acá en pleno general Paz, arriba de Liniers. Estamos atrás de la iglesia de San Cayetano. Me crucé con esta secuencia y me tocó entregar una cajita en Loma de Zamora y nada, esta secuencia nada que ver. Anda con un fierro el chabón en la mano apuntando y diciéndole que apague el motor. La verdad que no entiendo nada, pero bueno. Espero que llamen la policía porque la verdad nada que ver que cualquier ciudadano puede tener un arma en mano y que le puede pegar un tiro a cualquiera”.

Embed

Autoridades policiales de la Comisaría Vecinal 9 B, con jurisdicción en ese sector, se acercaron hasta el lugar luego de ser alertados por la situación para disuadir el conflicto. A bordo del vehículo del policía también viajaba una mujer.

“Ya me estaba por ir, pero apareció la policía. Hermano. Dos policías, mira. Parece que el chabón es policía o no sé. Yo espero que no me roben mi moto, que quedó allá y la caja”, contó el testigo, mientras registraba el suceso. Además, agregó: “El chabón es policía y lo respetan sus colegas. Pero cualquiera, sacó un arma sin la placa, sin mostrar ni nada, sacó el arma de una. Parece que lo chocó un poquito de atrás y no se quería hacerse cargo el chabón”.

Aunque no se aplicaron medidas contra los involucrados, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº9, a cargo de Martín Peluso, inició una investigación para determinar si hubo un delito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/1961119975642427629&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Choque en General Paz: luego de tres horas de demora, comenzaron a liberarse los carriles

Crimen de Claudia Scrazzlo: el dato clave que compromete a la hija de la víctima

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

play

Violenta pelea entre mujeres: discutieron y le clavó un hierro en la cabeza a su concuñada

play

Persecución y choque en Villa Crespo: intentaban escapar de un control policial, pero terminaron detenidos

El hecho se produjo en Minnesota.

Tiroteo en Estados Unidos: un hombre mató a dos niños en una escuela católica

Una de las detenidas por trata de personas es la madre de la vedette.

La Plata: detuvieron a la madre de Ayelén Paleo por trata de personas

Rating Cero

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich.

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich: qué dijo

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
play

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.
play

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: cuál es la película del momento

La estrella del pop y su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs, compartieron la noticia a través de sus redes sociales.

Una estrella superfamosa anunció su casamiento y es furor: de qué se trata

últimas noticias

play

Martín Ascúa cerró su campaña en Corrientes: "Otra provincia es posible pero tenemos que construirla juntos"

Hace 16 minutos
Mauricio Chicho Serna.

Le robaron a Chicho Serna en Neuquén mientras cenaba en un restaurante

Hace 17 minutos
El jugador que supo estar en la Selección argentina tiene 21 años.

Alejandro Garnacho es el nuevo refuerzo de Chelsea: la cifra millonaria que recibió el United

Hace 17 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 29 de agosto

Hace 39 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto

Hace 42 minutos