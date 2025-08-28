Un policía federal discutió con un conductor y le apuntó con un arma en plena General Paz: el relato viral de un testigo El agente policial, que se encontraba fuera de servicio, sacó su arma reglamentaria y apuntó al parabrisas de un Volkswagen Gol Country con cuatro personas dentro. Según argumentó el oficial, el conductor manejaba de forma negligente. Por







La escena fue captada por un repartidor y se hizo viral.

Un policía federal protagonizó una violenta discusión de tránsito con un conductor en plena General Paz, se bajó de su auto y lo amenazó con su arma reglamentaria durante varios minutos. Según argumentó, el conductor del vehículo maniobró de forma negligente. El relato de un testigo, que filmó la secuencia completa del hecho, se hizo viral.

El hecho ocurrió en la traza de la General Paz sentido Riachuelo, a la altura Ángel Roffo, en Liniers, y quedó registrado en dos videos que se hicieron virales, grabados por un repartidor que estaba en la zona. Según los testimonios, el agente oficial apuntó con una pistola al parabrisas de un Volkswagen Gol Country con cuatro personas dentro, tras un toque de tránsito.

El repartidor, que fue viral, relató: “Estamos acá en pleno general Paz, arriba de Liniers. Estamos atrás de la iglesia de San Cayetano. Me crucé con esta secuencia y me tocó entregar una cajita en Loma de Zamora y nada, esta secuencia nada que ver. Anda con un fierro el chabón en la mano apuntando y diciéndole que apague el motor. La verdad que no entiendo nada, pero bueno. Espero que llamen la policía porque la verdad nada que ver que cualquier ciudadano puede tener un arma en mano y que le puede pegar un tiro a cualquiera”.

Embed LO APUNTÓ CON UN ARMA EN PLENA GENERAL PAZ

- El del arma es un policía federal.

- Los apuntados no estaban cometiendo delito.

- Investigan si hubo un cruce de tránsito.

- Fue en Liniers. pic.twitter.com/eUftyaiCR5 — Vía Szeta (@mauroszeta) August 28, 2025 Autoridades policiales de la Comisaría Vecinal 9 B, con jurisdicción en ese sector, se acercaron hasta el lugar luego de ser alertados por la situación para disuadir el conflicto. A bordo del vehículo del policía también viajaba una mujer.

“Ya me estaba por ir, pero apareció la policía. Hermano. Dos policías, mira. Parece que el chabón es policía o no sé. Yo espero que no me roben mi moto, que quedó allá y la caja”, contó el testigo, mientras registraba el suceso. Además, agregó: “El chabón es policía y lo respetan sus colegas. Pero cualquiera, sacó un arma sin la placa, sin mostrar ni nada, sacó el arma de una. Parece que lo chocó un poquito de atrás y no se quería hacerse cargo el chabón”.

