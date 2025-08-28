28 de agosto de 2025 Inicio
Violenta pelea entre mujeres: discutieron y le clavó un hierro en la cabeza a su concuñada

La víctima, que fue dada de alta y se encuentra en buen estado de salud, explicó que mantiene problemas desde hace tiempo y índole familiar y personal. Por su parte agresora quedó detenida.

La agresora quedó detenida y se espera que declare ante la justicia este jueves

Un violento episodio se dio en las calles de la localidad chaqueña San Martín cuando dos mujeres se pelearon y no de ellas le clavó un hierro en la cabeza a otra luego de haber tenido una discusión dentro de un comercio.

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en la intersección de las calles Sarmiento y Uruguay, cuando la víctima de 32 años fue atacada con un arma casera que quedó incrustada en su cabeza.

Según la propia mujer que fue atacada explicó que fue agredida por una familiar, su concuñada, con quien mantiene problemas de vieja desde hace tiempo y índole familiar y personal. “Venían discutiendo a través de redes sociales con escraches”, explicó el periodista de policiales, Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N.

Según el informe oficial, una patrullaba fue alertado por vecinos sobre la discusión entre ambas mujeres y, al llegar, encontraron a la víctima tendida en el suelo con un hierro de construcción clavado en la región frontal del cráneo, en el parietal izquierdo.

La mujer, vecina del barrio Nuevo Asentamiento, fue asistida en el lugar y trasladada al hospital de la zona, pero por la gravedad de la lesión fue derivada al hospital Perrando de Resistencia, para estudios más complejos y la extracción del objeto metálico. Afortunadamente, fue dada de alta y se encuentra en “buen estado de salud”, agregó Gabriele.

La mujer que le clavó un hierro a su concuñada en la cabeza fue detenida

Tras el brutal ataque, la agresora, identificada como Alejandra Sosa, de 26 años, quiso escaparse en moto, pero los testigos lograron evitar su huida y finalmente fue detenida por la Policía y trasladada a la comisaría local.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y aguardan el informe forense para determinar la calificación de la causa. Se espera que preste declaración este jueves.

