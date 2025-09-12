12 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Crimen de Coghlan: la Justicia pidió revisar si hay más restos humanos en la casa de Cristian Graf

La familia de Diego Fernández Lima, el adolescente asesinado en 1984, solicitó revisar si los retos faltantes del cuerpo están enterrados en la propiedad.

Por
La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Redes Sociales

La familia de Diego Fernández Lima, el adolescente que fue asesinado en 1984 y cuyos huesos fueron hallados en mayo de este año en una casa de Coghlan, solicitaron revisar con un georradar el jardín de la vivienda de Cristian Graf para encontrar más restos humanos.

Docentes universitarios realizan un paro para rechazar el veto de Javier Milei
Te puede interesar:

Docentes universitarios realizan un paro para rechazar el veto de Milei a la Ley de Financiamiento

Según determinó el Equipo Argentino de Antropología Forense, faltan algunos huesos en el cuerpo del chico que podrían estar enterrados en otra parte de la propiedad. Además, se descartó que los restos encontrados en la casa donde vivió Gustavo Cerati tengan relación con el músico.

Pese a que la causa prescribió hace décadas, la investigación para “dar respuestas” sobre qué pasó con el menor sigue su curso, según confirmó Javier Fernández, hermano de la víctima, a la agencia Noticias Argentinas.

Los abogados Tomás Brady y Hugo Wortman Jofre, representantes legales de la familia de la víctima, pidieron una serie de medidas de prueba como: que se concreten entrevistas a vecinos para tener conocimiento de la familia Graf y la elaboración de un informe socioambiental de los integrantes del grupo familiar que residen o vivieron en el chalet de la avenida Congreso al 3700.

Además, pidieron al GCBA si posee registros de que en la vivienda del barrio porteño de Coghlan hubo un comercio habilitado, así como también la reiteración de copias de los planos completos del inmueble y las distintas imágenes satelitales.

El principal sospechoso sigue siendo Cristian Graf. Él y Fernández eran compañeros de colegio que compartían una afición por las motos. No se sabe si Graf se encuentra legalmente separado de su primera mujer, con quien tuvo tres hijos, porque no figura en el escrito. Por este motivo se requirieron el rescate del alambrado y los postes que formaban parte de la medianera a fin de constatar si fue construida tras el extravío de Diego, ocurrido en 1984.

Otra de las medidas de prueba que presentaron los familiares damnificados se vincula con el rastreo de IMEI para corroborar quien llamó al 911 para alertar sobre el hallazgo de los restos óseos, según fuentes judiciales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

quien es tyler robinson, el sospechoso que fue arrestado por el asesinato de charlie kirk

Quién es Tyler Robinson, el sospechoso que fue arrestado por el asesinato de Charlie Kirk

Manejaba alcoholizada y atropelló a cuatro personas.

Uruguay: manejaba alcoholizada, atropelló a cuatro personas a la salida del recital de La K'onga y se fugó

play

Mendoza: retoman las clases en la escuela donde una alumna disparó un arma

Los restos de Solange estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas. 

Horror en Pilar: hallaron el cuerpo descuartizado de una joven que estaba desaparecida desde hacía diez días

Padre e hijo habían salido a pasear como de costumbre pero nunca regresaron.

Encontraron los cuerpos sin vida del hombre y su hijo que eran buscados en Córdoba

El menor que mató a la nena segrirá recluído en un instituto de menores.

Rechazaron la domiciliaria para el menor que arrastró 15 cuadras a Kim Gómez

Rating Cero

Wanda y Migueles viajaron juntos a Uruguay el fin de semana.

Wanda Nara y Martín Migueles, juntos en Punta del Este: la verdad sobre su supuesto nuevo romance

Pese a la separación, persiste un lazo familiar sólido.

Orlando Bloom habló por primera vez sobre su separación de Katy Perry: sorprendió a todos con lo que dijo

La KONGA

La K'onga calienta motores para Vélez: "El cuarteto ya es internacional"

Esta película es protagonizada por Jessica Chastain.
play

Dura menos de 100 minutos, está en Netflix y tiene escenas prohibidas: qué película es

Esta telenovela colombiana fue furor en Netflix y ahora llega con una nueva temporada: de cuál se trata

El accidente que sufrió Nico Occhiato en La Voz.
play

Video: el fuerte accidente que sufrió Nico Occhiato en La Voz Argentina

últimas noticias

Sushila Karki fue presidenta del Tribunal Supremo de Nepal.

Crisis en Nepal: el insólito método que se utilizó para elegir a la nueva primera ministra, Sushila Karki

Hace 35 minutos
Wanda y Migueles viajaron juntos a Uruguay el fin de semana.

Wanda Nara y Martín Migueles, juntos en Punta del Este: la verdad sobre su supuesto nuevo romance

Hace 58 minutos
Irina Zarutska / DeCarlos Brown Jr.

El estremecedor audio que envió desde la cárcel el asesino de Irina Zarutska, la ucraniana refugiada en Estados Unidos

Hace 1 hora
La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Crimen de Coghlan: la Justicia pidió revisar si hay más restos humanos en la casa de Cristian Graf

Hace 1 hora
¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis?.

¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis de hoy?

Hace 1 hora