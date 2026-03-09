9 de marzo de 2026 Inicio
Se hizo un autoexamen, confirmó el diagnóstico con el médico y tiene una historia de superación: de quién se trata

Su caso pone de manifiesto que la detección temprana sigue siendo la herramienta más poderosa para salvar vidas.

El cáncer de mama afecta a mujeres a partir de la pubertad

  • Grendalis Valentín Soto detectó un bulto en su seno de forma autónoma mediante un autoexamen realizado en su casa.

  • El diagnóstico médico confirmó que padecía un carcinoma ductal invasivo, una noticia que describió como un "golpe bajo" inesperado.

  • El tratamiento oncológico consistió en 16 sesiones de quimioterapia que se extendieron desde noviembre de 2023 hasta abril de 2024.

  • Actualmente, se encuentra libre de la enfermedad y mantiene un tratamiento de quimioterapia en pastillas para asegurar su salud a largo plazo.

En marzo de 2026, una nueva historia de valentía frente al cáncer de mama ha tomado relevancia mediática, recordándonos la importancia vital de la prevención. Se trata de Grendalis Valentín Soto que, tras detectarse una anomalía mediante un autoexamen de rutina, decidió acudir de inmediato a su médico para realizar los estudios pertinentes.

Vive en Argentina, es neozelandesa y se volvió viral por descubrir un elemento que acompaña nuestras comidas: cuál es

Para nuestra protagonista, ese momento de duda frente al espejo se convirtió en el motor de una transformación profunda. Lejos de dejarse abatir por la noticia, enfrentó el tratamiento con una entereza que hoy inspira a sus seguidores en redes sociales.

Cuál es el diagnóstico que recibió una joven y cambió su vida por completo

cáncer de mama

A los 46 años, la vida de Grendalis Valentín Soto cambió drásticamente cuando un autoexamen rutinario en su hogar reveló una pequeña anomalía en uno de sus senos. Lo que comenzó como una sospecha personal se confirmó rápidamente tras una serie de estudios que incluyeron mamografía, tomografía y una biopsia definitiva: el diagnóstico fue carcinoma ductal invasivo.

Grendalis admite que recibir la noticia en mayo de 2023 fue un impacto emocional devastador que la llevó a cuestionar su realidad, pero decidió enfrentar el proceso con determinación en el centro Caribbean Cancer Care Services de Mayagüez.

Su camino hacia la recuperación fue arduo, atravesando 16 sesiones de quimioterapia divididas en varios ciclos complejos entre finales de 2023 y principios de 2024. Además del tratamiento sistémico, debió someterse a una mastectomía de su seno izquierdo para eliminar el foco de la enfermedad, considerando incluso la extirpación del otro seno como medida preventiva.

Entre los desafíos más dolorosos, Grendalis destaca la pérdida de su cabello largo pese a los intentos tecnológicos por conservarlo, y el golpe a su amor propio. Hoy, tras haber sido declarada libre de cáncer, continúa con un tratamiento preventivo oral, celebrando cada día con entusiasmo y una profunda gratitud por haber escuchado a su cuerpo a tiempo.

