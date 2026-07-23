Napoli estrenó su camiseta "albiceleste" y homenajeó a Diego Maradona: "Hay un solo Dios" La relación entre Argentina y el Napoli, sellada por la leyenda del fútbol, se mantiene intacta y el club volvió a demostrarlo con el lanzamiento de su nueva casaca alternativa. El lanzamiento se filmó en la Ciudad de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









La camiseta alternativa del Napoli para la temporada 2026-2027.

"Como en Napoli, acá hay un solo Dios", concluye el video de presentación de la nueva camiseta alternativa del Napoli filmado en la Ciudad de Buenos Aires. Segundos después aparecen imágenes de Diego Armando Maradona, fuertemente unido a Argentina y al club del sur de Italia.

La cuenta del Napoli en español en X llamó a la nueva camiseta "La Albiceleste", en referencia a la Selección argentina y a los colores que identifican al país. Maradona jugó en el Napoli casi 10 años, desde 1984 hasta 1991, tras un breve paso por el Barcelona los dos años anteriores.

El nuevo conjunto alternativo de color blanco con detalles en celeste será usado por los futbolistas del club italiano para la temporada 2026-2027.

La camiseta alternativa del Napoli. En el pecho, el escudo del Napoli se acompaña de la silueta del Golfo de Nápoles y el Vesubio, elementos icónicos que representan la geografía y el carácter de la ciudad. "La inscripción 'Partenopei', aplicada en la parte posterior del cuello, recuerda las raíces y el orgullo de identidad de Nápoles y su gente", explicó el comunicado oficial del club italiano.

"Nápoles", la campaña que se filmó en la Ciudad de Buenos Aires La campaña, titulada “Nápoles ”, se desplegó en escenarios icónicos de la capital argentina: desde las coloridas calles de La Boca y Caminito, hasta el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. En las imágenes oficiales difundidas luego, jugadores como Scott McTominay, Giovanni Di Lorenzo y Kevin De Bruyne lucieron la nueva camiseta.

Acá se vive por el fútbol pic.twitter.com/75GVHbN2wW — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) July 23, 2026 Además, participaron argentinos y argentinas como habitantes y trabajadores de esas locaciones. "Acá no se vive en silencio", señaló una vecina y le siguió un asador: "Acá el barrio es un hogar". "Acá se vive por el fútbol", definió un mozo y un hombre concluyó: "Como en Napoli acá hay un solo Dios". Todo el video rinde homenaje al autor del Gol del Siglo y remarca que el vínculo entre la leyenda del fútbol, Argentina y el Napoli es permanente.