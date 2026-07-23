23 de julio de 2026 Inicio
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Riquelme opinó sobre la final entre Argentina y España: "A la Selección se le notó que estaba cansada"

El presidente de Boca descartó las versiones conspirativas en torno a la derrota del equipo de Lionel Scaloni en la final de la Copa del Mundo 2026 y señaló la exigencia del calendario como el factor clave del resultado.

Por
Juan Román RIquelme

Juan Román RIquelme, presidente de Boca.

Boca

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, analizó la reciente derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 y atribuyó el resultado adverso a la extrema fatiga del plantel.

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El dirigente desestimó las múltiples teorías conspirativas surgidas tras la consagración europea. Frente a las versiones sobre una merma futbolística por motivos extradeportivos, el ídolo xeneize enfocó su análisis en el desgaste natural por el formato del torneo.

"Es un torneo en el cual competís esos mano a mano en veinte días. Te tenés que levantar bien y jugar cada tres días. Hay jugadores que se lesionan, que están cansados. Ahora lo vivimos en la final, ¿no?", planteó en una entrevista con TyC Sports.

La Selección estaba cansada

Con esta postura, el exmediocampista despejó las dudas sobre la actitud del equipo y elogió al rival, pero insistió con el factor físico. "A la Selección se le notó que estaba cansada. Por más que España juega de maravilla, lo hace muy bien, la verdad que hay que felicitarlos, yo creo que Argentina estaba cansada", sentenció.

El desarrollo del encuentro mostró a la selección española con el control total de las acciones. Ante las consultas por la falta de reacción del conjunto de Lionel Scaloni, Riquelme defendió a los jugadores: "Si hubiese tenido un poco más de descanso, el partido hubiese sido otro".

La merma física albiceleste ocurrió tras una extensa seguidilla de compromisos internacionales. El equipo nacional lideró el Grupo J con puntaje ideal, luego de sus victorias sobre las selecciones de Argelia, Austria y Jordania. La fase eliminatoria sumó más exigencia al plantel. La Albiceleste superó a Cabo Verde, Egipto y Suiza, logró una remontada histórica frente a Inglaterra y, finalmente, cayó ante el conjunto de Luis De La Fuente.

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