Expo Empleo Barrial: largas filas para conseguir un empleo en Almagro

Alrededor de 20 empresas ofrecen más de 400 vacantes laborales en distintas industrias. Hay al menos 500 aspirantes que buscan un puesto.

En medio de un contexto de crisis, miles de personas realizan largas filas para conseguir un trabajo en la quinta edición de Expo Empleo Barrial, en Almagro. Al menos 5000 aspirantes van en busca de las 400 vacantes

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Las búsquedas están orientadas a cubrir puestos en los sectores de servicios, salud, comercio, logística, atención al cliente, seguridad, gastronomía y administración , con oportunidades tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer empleo. Habrá ofertas laborales para personas con más de 45 años.

Un administrativo que trabajó durante una década en una financiera explicó en C5N que lo desvincularon por reducción de plantel y que lleva un año y medio buscando trabajo, asegurando que “está muy difícil porque hay mucha gente buscando y no hay muchas ofertas”, además de que “1.100.000 pesos es muy poca plata viviendo lejos y en transporte público”.

A la misma vez, un exempleado de logística que ganaba $1.200.000 comentó que el monto resulta insuficiente y “se complica mucho, no se puede alquilar ni mantener una familia”, mientras que un excustodio que trabajaba 12 horas diarias por $950.000 señaló que “lo que importa es trabajar”.

El panorama es desolador: pluriempleo y bajos salarios como norma. Un egresado electromecánico contó que busca su primer trabajo desde el año pasado y que “con $600.000 para arriba creo que estaría bien” , mientras que un licenciado en publicidad extranjero señaló que lleva casi un año buscando en su área sin concretar nada porque “hay muchas ofertas, pero todo queda en un 'te llamamos luego' y son filtros y filtros”.

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El trabajo informal sigue creciendo: escaló 3,4% mientras que el empleo registrado cayó 1,1%

Los puestos de trabajo asalariado registrado cayeron 1,1% interanual en el primer trimestre de 2026 y el trabajo informal incrementó 3,4% en el mismo periodo, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Lo mismo sucedió con las horas trabajadas: las formales cayeron 2,9% y las no registradas aumentaron 3%.

Los puestos de trabajo totales fueron 22.885 millones en los primeros tres meses de este año, lo que representó un incremento de 0,9% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que las horas trabajadas totales tuvieron un descenso de 0,9% interanual.

En el primer trimestre de 2026, la remuneración al trabajo asalariado (RTA) aumentó 30,5% respecto al mismo período de 2025. En términos del valor agregado bruto (VAB) medido a precios básicos, su participación representó el 47,0%, y registró un descenso de 1,97 puntos porcentuales (p.p.) respecto del primer trimestre de 2025.