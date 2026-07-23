23 de julio de 2026 Inicio
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Nicolás Otamendi se despidió de la Selección argentina: "El mayor honor de mi vida"

El zaguero campeón del mundo en 2022 y subcampeón en 2026 anunció su retiro del seleccionado nacional en sus redes sociales, con un mensaje emocionante y cargado de orgullo.

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Nicolás Otamendi.

Nicolás Otamendi.

Redes sociales

El defensor Nicolás Otamendi anunció este jueves su retiro definitivo de la Selección argentina a través de sus redes sociales tras disputar la final de la Copa del Mundo. El histórico marcador central abrió su mensaje con un sincero balance sobre su trayectoria con la camiseta albiceleste.

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"Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dió el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", confesó el zaguero central en el inicio de su publicación.

En relación con el cierre de su etapa en el conjunto nacional, el experimentado futbolista sostuvo que la derrota no opaca el compromiso del plantel. "El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo", remarcó el jugador sobre la reciente definición internacional.

"No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida", aseguró.

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En su escrito, el marcador central reconoció el acompañamiento incondicional de la hinchada y el sostén permanente de su familia. El deportista valoró el afecto recibido en las etapas de éxito y en las instancias más complejas. Asimismo, el zaguero dejó una recomendación a los futbolistas que mantendrán la continuidad en el proceso del equipo argentino. "Nunca dejen de creer", pidió el defensor a sus antiguos compañeros de cara a los próximos torneos.

"Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes", remarcó.

Finalmente, el futbolista cerró su mensaje con un gratificante balance por los logros alcanzados durante su carrera. "Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo", expresó el jugador antes de escribir su saludo definitivo: "Hasta siempre, Selección".

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