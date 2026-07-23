Cosquín 2027 ya tiene fin de semana confirmado: cuándo es y cómo comprar entradas El histórico festival anunció cuándo volverá a reunir a los principales exponentes de la música argentina en el Aeródromo de Santa María de Punilla. Todo lo que hay que saber para adquirir tickets. Por Agregar C5N en









Cosquín Rock 2026.

El Cosquín Rock confirmó qué fin de semana de 2027 volverá a llenar el Aeródromo de Santa María de Punilla y detalló cómo serán las preventas y la venta general. Los principales exponentes de la música argentina desbordarán el predio el sábado 6 y el domingo 7 de febrero.

Las entradas para el evento del verano en Córdoba estarán disponibles a partir de este miércoles 29 de julio por cosquinrock.net y la preventa será doble y con Banco Francés hasta agotar stock, luego se habilitará la venta general. En las tres instancias abonar con dicho banco mantendrá un beneficio de 12 cuotas sin interés.

YENDO - Preventa exclusiva @bbva_argentina 12 cuotas sin interés (Hasta agotar stock)



LLEGANDO - Preventa exclusiva @bbva_argentina 12 cuotas sin interés (Hasta agotar stock)



VIAJANDO - Venta general, todos los medios de pago - con @bbva_argentina 12 cuotas sin interés — Cosquín Rock (@Cosquin_Rock) July 23, 2026 La grilla de artistas que se presentarán en el festival todavía no está disponible, pero en la edición de este año se destacaron Abel Pintos, Airbag, Divididos, Las Pelotas, Fito Páez, La Vela Puerca, Ciro y Los Persas, Lali, Dillom, Marilina Bertoldi, Sixsex y Trueno, entre otros artistas nacionales. Entre los internacionales participaron Franz Ferdinand y Morat.

En esa ocasión, la lista de los cantantes que asistirían se publicó en septiembre, tres meses después de la confirmación de la fecha y la venta de entradas. El festival cumple 26 años en 2027 y ya se consolidó como uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la música.

La grilla de artistas para el Cosquín Rock 2026. Cómo comprar las entradas para el Cosquín Rock 2027 Las entradas para Cosquín Rock 2027 estarán disponibles desde el miércoles 29 de julio a través del sitio oficial cosquinrock.net.

La venta se realizará en tres etapas: "Yendo", preventa exclusiva para clientes BBVA Argentina , con hasta 12 cuotas sin interés hasta agotar stock.

, con hasta 12 cuotas sin interés hasta agotar stock. "Llegando", segunda preventa exclusiva para clientes BBVA Argentina , también en 12 cuotas sin interés hasta agotar stock.

, también en 12 cuotas sin interés hasta agotar stock. "Viajando", venta general con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Argentina.