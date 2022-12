Cortes de luz en la Ciudad: usuarios cortaron la calle y exigen que vuelva el servicio

Uno de los barrios afectados por la interrupción del servicio es Villa Luro y allí los manifestantes mostraron su furia. Una mujer llamada Irene dialogó con C5N y con mucho enojo explicó lo que ocurre: "Desde hace 12 años que tenemos cortes en invierno, primavera, otoño. Nos cortan la luz todos los días sin soluciones ni obras. Han venido ingenieros y dijeron que tenían que hacer las obras para redistribuir la electricidad".

"Desde hace 20 días que estamos sin luz, sin agua, sin ascensor con esta temperatura", agregó la mujer para detallar que la situación se agrava todavía más por el tremendo calor que azota a la Ciudad en un clima agobiante.

Al ser consultada por el periodista Lautaro Maislin si se trata de cortes parciales o ininterrumpidos, Irene respondió y agregó la falta de mantenimiento de los dispositivos para la luz: "Va y viene. Los fusibles están sobrecargados, enseguida saltan y nos volvemos a quedar sin luz. Estamos en un caos".

"Con las multas no hacemos nada si no tenemos luz, si no podemos vivir con 40 grados como hizo ayer. Es abandono de persona", expresó la mujer para mostrar que no está conforme con la decisión del ENRE de sancionar a EDENOR y a EDESUR por los cortes.

Luego, otro hombre llamado Nicolás pidió la "nacionalización de los servicios porque es una vergüenza estar tantos años en manos de las privadas y todos los veranos pasa lo mismo. Cada vez es peor porque el problema no es que vengan, pongan un parche y ya está".

También detalló cómo están las conexiones para tener luz y disparó contra EDESUR: "Está todo el sistema podrido. Hay un transformador por comuna en vez de haber uno por manzana como debería haber, sabiendo además que están todos los cables podridos. EDESUR se va del país y los que tenemos que estar pagando somos los usuarios".

"Desde hace dos semanas que estamos sin luz. Tengo a mi señora embarazada. Uno puede bancar un día sin luz pero llamas a EDESUR y no atienden, te mandan el número de reclamo. A los dos días se te pudrieron las cosas de la heladera, no tenés agua fría. No se acercó nadie y esperamos una respuesta inmediata. Tienen que hacerse cargo", señaló indignado ante la mirada del resto de los manifestantes.

Cuántos usuarios de EDESUR y EDENOR siguen sin luz

Según lo publicado por EDESUR, en la zona que abastece hay 12.065 personas que tienen dificultades para contar con el servicio eléctrico en la Ciudad y la parte sur de la Provincia hasta las 18:05 de este martes.

En cuanto a EDENOR, hay 7.127 usuarios repartidos en distintas zonas del conurbano bonaerense que no tienen energía eléctrica.