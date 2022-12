Cortes de luz a 570 mil usuarios: interventor del ENRE sancionará y embargará a Edesur y Edenor

Con respecto a la cantidad de personas que fueron afectadas por los cortes en servicio, se conoció que el número más alto en los últimos días fue el último viernes con 274.407, mientras que el jueves hubo 184.857 usuarios con cortes y el sábado 121.850 usuarios con cortes, aunque muchos de ellos siguen sin contar con energía eléctrica.

El ENRE detalló que ambas empresas deberán volver a abastecer el servicio a las personas que tuvieron cortes en 24 horas como máximo, también teniendo en cuenta que el tiempo establecido para la recomposición de la luz en el contrato de concesión se excedió. También se agregó que si la energía eléctrica no vuelve a funcionar en ese plazo, se aplicarán más sanciones.

Por otro lado, el ENRE informó que a los usuarios que ya hayan tenido como mínimo 36 horas de servicio interrumpido, la empresa en cuestión deberá resarcirlos económicamente por corte prolongado.

El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en contacto en las últimas horas junto a Martello para seguir de cerca la situación en la que se busca resolver el problema que afecta a los miles de usuarios. Allí el funcionario de la cartera económica observó gráficos en las que se muestra la demora en el restablecimiento de la luz de los casos del último viernes y sábado.

"Que Edesur haya tomado la decisión empresarial de vender su posición en Argentina, no implica que debemos aceptar que esa 'retirada' sea a costa de los usuarios donde adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios en general tengan que sufrir esta situación", manifestó Martello para señalar la gravedad de la situación con varias personas involucradas.

Acerca de las multas, el interventor del ENRE las justificó al asegurar que "la sanción no es el único camino, pero es el marco legal que debemos aplicar para los incumplimientos en las inversiones que determinan la calidad del servicio y así lo haremos, con la utilización de todas las herramientas necesarias para que las empresas entiendan que deben cumplir sus contratos respetando lo comprometido".

Martello también decidió realizar un proceso de reforma de la normativa para aplicar embargos que busca que las empresas no puedan eludir los pagos.

La falta de precaución de EDENOR y EDESUR

El gráfico y los datos con los que cuenta el ENRE muestran la falta de previsión de las distribuidoras, cuando con antelación fueron advertidas no solo por el ENRE, sino por consultoras meteorológicas privadas de la situación climática, lo que demuestra que EDENOR y EDESUR no podrían señalar que no estaban al tanto de lo ocurrido.

En tanto, las dos empresas presentaron el Plan verano con los pasos a seguir ante eventos climáticos, lo que deja de manifiesto un nuevo incumplimiento de las prestatarias.