Los mejores memes del masivo apagón en el AMBA: estallaron las redes tras los cortes de luz

Un apagón de gran magnitud se registró este jueves pasadas las 14:30 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras transcurría el cuarto día consecutivo de altas temperaturas. Con marcas térmicas cercanas a los 36 grados, la elevada demanda de consumo eléctrico volvió a tensionar el sistema.
Las zonas más afectadas se concentraron en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En la Capital, se registraron cortes en barrios como Colegiales, Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.
En tanto, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, hubo reportes en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. También se registraron interrupciones del servicio en Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.
En este marco, se interrumpió la circulación de la línea D de subtey la H funcionaba con demoras, mientras que el funcionamiento del Aeroparque Jorge Newbery también fue afectado.