Los mejores memes del masivo apagón en el AMBA: estallaron las redes tras los cortes de luz Varios usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires sufrieron la interrupción del servicio eléctrico, lo que generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales.







Las redes estallaron por los cortes de luz.

Un apagón de gran magnitud se registró este jueves pasadas las 14:30 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras transcurría el cuarto día consecutivo de altas temperaturas. Con marcas térmicas cercanas a los 36 grados, la elevada demanda de consumo eléctrico volvió a tensionar el sistema.

Las zonas más afectadas se concentraron en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En la Capital, se registraron cortes en barrios como Colegiales, Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.

En tanto, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, hubo reportes en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. También se registraron interrupciones del servicio en Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

En este marco, se interrumpió la circulación de la línea D de subte y la H funcionaba con demoras, mientras que el funcionamiento del Aeroparque Jorge Newbery también fue afectado.

