Los mejores memes del masivo apagón en el AMBA: estallaron las redes tras los cortes de luz

Varios usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires sufrieron la interrupción del servicio eléctrico, lo que generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales.

Las redes estallaron por los cortes de luz.

Las redes estallaron por los cortes de luz.

Un apagón de gran magnitud se registró este jueves pasadas las 14:30 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras transcurría el cuarto día consecutivo de altas temperaturas. Con marcas térmicas cercanas a los 36 grados, la elevada demanda de consumo eléctrico volvió a tensionar el sistema.

Impresionantes videos del diluvio en la provincia de Buenos Aires: rige el alerta amarilloi
Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires

Las zonas más afectadas se concentraron en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En la Capital, se registraron cortes en barrios como Colegiales, Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.

En tanto, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, hubo reportes en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. También se registraron interrupciones del servicio en Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

En este marco, se interrumpió la circulación de la línea D de subte y la H funcionaba con demoras, mientras que el funcionamiento del Aeroparque Jorge Newbery también fue afectado.

Los mejores memes del masivo apagón en el AMBA

Meme corte de luz 1
Meme corte de luz
Meme cortes de luz
Meme corte de luz
Meme corte de luz
Edenor y Edesur se refirió a los cortes de luz.

Las explicaciones de Edenor y Edesur por el masivo apagón en el AMBA: por qué se cortó la luz

La interrupción del servicio eléctrico ocurrió medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord.

Comida, internet y accidentes: ¿qué hacer ante un corte de suministro eléctrico?

Apagón masivo en el AMBA: una falla en líneas de alta tensión dejó sin luz a casi 800 mil usuarios

El motivo del apagón en el AMBA: una falla en líneas de alta tensión dejó sin luz a casi 800 mil usuarios

tras el masivo apagon, llegaron las tormentas al sur del amba

Tras el masivo apagón, llegaron las tormentas al sur del AMBA

El corte de suministro se dio en medio del pico de la demanda de energía.

Cuál es el estado de las líneas de subte tras el masivo apagón en el AMBA

