15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Lo conocían como el asesino serial de las sombras en Mar del Plata y nadie descubría como lo hacía: cuál era su método

Entender cómo operaba se volvió clave para poder anticiparse a sus movimientos y poner fin a una seguidilla de crímenes que parecía no tener explicación.

Por
El caso que conmocionó a la comunidad marplatense 

El caso que conmocionó a la comunidad marplatense 

  • Fue conocido como el asesino serial de Mar del Plata. Actuó a comienzos de la década de 1990 en esa ciudad y zonas cercanas.
  • Se le atribuyen al menos cinco asesinatos de mujeres jóvenes. Los crímenes presentaban patrones similares de violencia extrema y posibles abusos.
  • El caso generó un fuerte pánico social y una amplia cobertura mediática. Fue identificado mediante testimonios y peritajes policiales.
  • Llegó a ser juzgado y recibió condena a prisión perpetua. Su caso marcó un antes y un después en la percepción de la criminalidad serial en la ciudad.

La historia del llamado “asesino serial de las sombras” marcó uno de los capítulos más inquietantes de la crónica policial de Mar del Plata. Durante un período que mantuvo en vilo a la ciudad, una serie de crímenes con características similares comenzó a sembrar miedo entre los vecinos y a poner en alerta a las fuerzas de seguridad, que no lograban dar con el responsable ni comprender del todo cómo actuaba.

Impresionantes videos del diluvio en la provincia de Buenos Aires: rige el alerta amarilloi
Te puede interesar:

Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires

El apodo surgió casi de inmediato: nadie lo veía llegar, nadie escuchaba nada, y las víctimas aparecían sin que hubiera testigos claros del ataque. El caso despertó una fuerte conmoción social porque el agresor parecía moverse con una precisión casi invisible, aprovechando rutinas cotidianas, horarios previsibles y zonas que, en teoría, no resultaban especialmente peligrosas.

Cuál es la increíble historia de Celso Arrastía, el asesino en serie que aterrorizó Mar del Plata

Celso Luis Arrastia

El caso de Celso Luis Arrastía, señalado por la prensa como el asesino serial de Mar del Plata, conmocionó a la ciudad balnearia y a todo el país a comienzos de la década de 1990.

Durante varios meses, una seguidilla de crímenes contra mujeres jóvenes mantuvo en vilo a la población, en un contexto en el que todavía no era habitual hablar de asesinos en serie en la Argentina contemporánea. Arrastía llevaba una vida aparentemente común, pero detrás de esa fachada escondía una conducta violenta y reiterativa que terminó por revelar uno de los episodios más oscuros de la historia criminal local.

A él se le atribuyen al menos cinco asesinatos cometidos en Mar del Plata y zonas cercanas. Las víctimas presentaban patrones similares: eran mujeres atacadas con extrema violencia, en algunos casos con indicios de abuso, lo que permitió a los investigadores unificar las causas y entender que estaban frente a un mismo responsable. Cada nuevo crimen aumentaba el pánico social y ocupaba las portadas de los medios, con una cobertura constante que advertía sobre la presencia de un depredador sexual actuando en la ciudad.

La investigación logró identificar a Arrastía gracias al cruce de testimonios, peritajes y seguimientos policiales. Una vez detenido, las pruebas lo vincularon directamente con los homicidios. Fue juzgado y condenado a prisión perpetua, convirtiéndose en uno de los pocos casos de asesinos seriales argentinos de esa época que llegó efectivamente a recibir una condena firme.

El caso dejó una fuerte huella en Mar del Plata y abrió un debate sobre la seguridad, la protección de las mujeres y la capacidad del sistema judicial para detectar a tiempo este tipo de criminales reiterativos.

Noticias relacionadas

Edenor y Edesur se refirió a los cortes de luz.

Las explicaciones de Edenor y Edesur por el masivo apagón en el AMBA: por qué se cortó la luz

La interrupción del servicio eléctrico ocurrió medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord.

Comida, internet y accidentes: ¿qué hacer ante un corte de suministro eléctrico?

Apagón masivo en el AMBA: una falla en líneas de alta tensión dejó sin luz a casi 800 mil usuarios

El motivo del apagón en el AMBA: una falla en líneas de alta tensión dejó sin luz a casi 800 mil usuarios

tras el masivo apagon, llegaron las tormentas al sur del amba

Tras el masivo apagón, llegaron las tormentas al sur del AMBA

El corte de suministro se dio en medio del pico de la demanda de energía.

Cuál es el estado de las líneas de subte tras el masivo apagón en el AMBA

Este punto es considerado crítico porque incide de manera directa en la seguridad vial.

Los autos que tengan esta falla no podrán pasar la VTV: cuál es

Rating Cero

La fragancia de Julia Roberts: lujo floral y precio en Argentina.

Este es el perfume favorito de Julia Roberts: cuánto sale en Argentina

Marvel y Sony cancelaron definitivamente la película de Spider-Woman que iba a dirigir Olivia Wilde, anunciada en 2020.

Cual es la inesperada decisión que tomó Marvel pensando en Spider-Woman

A pesar de la exposición pública del actor argentino, Campuzano mantiene un perfil bajo.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja española de Joaquín Furriel

El actor estadounidense ya le puso voz y movimiento a Kratos en el famoso videojuego.

El elegido: Ryan Hurst será el encargado de dar vida a Kratos en la adaptación de God of War

Una película con Idris Elba, crimen y mucho misterio llegó a Netflix y es tendencia.
play

Esta película con Idris Elba, crimen y mucho misterio llegó a Netflix y es tendencia: como encontrarla

Esta serie de Colombia llegó a Netflix y tiene una emotiva lucha por las mujeres.
play

Esta serie de Colombia llegó a Netflix y tiene una emotiva lucha por las mujeres: de cual se trata

últimas noticias

Impresionantes videos del diluvio en la provincia de Buenos Aires: rige el alerta amarilloi

Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires

Hace 31 minutos
La conductora apuntó duramente contra el novio de la cantante.

La tajante advertencia de Moria Casán a Lali Espósito sobre su casamiento: "No puedo..."

Hace 48 minutos
Edenor y Edesur se refirió a los cortes de luz.

Las explicaciones de Edenor y Edesur por el masivo apagón en el AMBA: por qué se cortó la luz

Hace 51 minutos
La interrupción del servicio eléctrico ocurrió medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord.

Comida, internet y accidentes: ¿qué hacer ante un corte de suministro eléctrico?

Hace 1 hora
La fragancia de Julia Roberts: lujo floral y precio en Argentina.

Este es el perfume favorito de Julia Roberts: cuánto sale en Argentina

Hace 1 hora