En medio del masivo apagón, llegan tormentas sobre el sur del AMBA: a qué hora comienzan

El Servicio Meteorológico Nacional emitió la alerta por "lluvias intensas" y granizo para este jueves debido al ingreso de un frente frío que avanza por el centro del país.

En medio del masivo apagón, llegan tormentas sobre el sur del AMBA: a qué hora comienzan

En el medio del apagón masivo que afectó a más de 800.000 usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a las 17 llegará el alivio con "lluvias intensas" y granizo en el sur del Gran Buenos Aires (GBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había señalado el ingreso de un frente frío que avanza por el centro del país.

La caída de la temperatura que acompañará a este frente frío y a la lluvia causará un descenso en la demanda de suministro eléctrico en un día con 35° de máxima. Sin embargo, tardará en llegar al norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la zona más afectada por el corte de luz, ya que ingresa por el sur del GBA.

Aunque la alerta es más intensa para CABA, con una caída de hasta 90 milímetros con ráfagas de viento de por lo menos 90 kilómetros por hora. Mientras que en el resto de los municipios caerán hasta 50 milímetros con ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora.

Tras la tormenta, este viernes la máxima será de 28° por la tarde y la mínima de 18° por la mañana. La próxima semana, la máxima no superará los 30° al menos hasta el miércoles. Solo este sábado se volverá a tocar un pico de 32° de temperatura máxima en la Ciudad de Buenos Aires.

Temperatura tras la tormenta del 15-01-2026

A qué barrios afectó el masivo apagón en el AMBA

Un apagón de gran magnitud se registró este jueves pasadas las 14:30 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras transcurría el cuarto día consecutivo de altas temperaturas. Con marcas térmicas cercanas a los 36 grados, la elevada demanda de consumo eléctrico volvió a tensionar el sistema.

Las zonas más afectadas se concentraron en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En la Capital, se registraron cortes en barrios como Colegiales, Palermo, Belgrano, Recoleta, Núñez, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.

En tanto, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, hubo reportes en Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. También se registraron interrupciones del servicio en Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

