Más de 90 mil familias siguen sin luz en la Ciudad y el Conurbano

En el distrito porteño, los barrios con mayor cantidad de cortes de luz eran esta tarde Balvanera, Mataderos, Parque Patricios, Monte Castro, Flores y Caballito.

Un grupo de comerciantes de Villa Crespo decidió cortar esta tarde la intersección de las avenidas Corrientes y Ángel Gallardo, luego de sufrir durante las últimas semanas distintos cortes, ocasionándoles importantes pérdidas económicas.

Otro barrio muy afectado es el de Almagro, donde este viernes los vecinos se auto convocaron para exigir una pronta respuesta por parte de la distribuidora de energía. “Este es el tercer corte desde el 12 de febrero, estamos totalmente abandonados, no nos dan una respuesta desde Edesur”, comentó una vecina que se acercó a la esquina de Billinghurst y Perón, lugar elegido para hacer escuchar sus quejas.

“Decidimos irnos a un hotel para poder bañarnos, pero tampoco podemos comer porque estamos comiendo una vez por día porque no nos alcanza la plata”, contó llorando otra vecina que hace más de 20 días está sin luz. Además, detalló que hasta el momento no recibió respuestas de Edesur, del Enre, ni del gobierno de la Ciudad.

Almagro Edesur Captura C5N

Mientras tanto, en la esquina de Acoyte y Rivadavia, los vecinos del barrio de Caballito se concentraron a partir de las 19 horas para protestar contra Edesur ya que una buena parte de ellos no tienen suministro eléctrico desde hace varias semanas.

Un hombre manifestó que "estoy muy cansado de cómo las grandes empresas hacen lo que quieren" y contó que "sufro cortes y he sufrido cortes por mucho tiempo por parte de esta empresa de la que es evidente que no hace mantenimiento y no se los controla lo suficiente".

Por otra parte, en cuanto al área de concesión de la empresa Edenor, el total de usuarios sin luz esta tarde sumaban 3.496, de los cuales la mayoría están ubicados en los municipios bonaerenses de La Matanza, Pilar y San Isidro, según se indicó en el reporte del ENRE.

Cortes de luz: el ENRE presentó la denuncia penal contra Edesur

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) presentó este jueves una denuncia penal contra las autoridades de Edesur. El interventor del organismo, Walter Martello, lo confirmó este jueves luego de haber sido instruido por la secretaría de Energía que encabeza Flavia Royón.

La denuncia es por la presunta comisión de los delitos de defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos.

La decisión había sido confirmada por la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti. "Hay 75.000 usuarios en las últimas semanas que tuvieron cortes extendidos en el tiempo. La verdad que la empresa ya a esta altura del partido no puede alegar nada, porque es la única a la que le está pasando esto", señaló.

En los últimos días se registraron picos de más de 100.000 usuarios en CABA y el conurbano bonaerense sin suministro eléctrico de parte de Edesur. Por esa razón, muchos vecinos salieron a la calle a cortar avenidas y también a protestar a la sede de la empresa en Parque Avellaneda.