5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a las gorros: el accesorio que cobrará protagonismo en los días de frío en 2026

Este elemento está cambiando la forma de armar conjuntos en días fríos. Su uso aporta identidad sin necesidad de sumar más prendas.

Por
Las decisiones para armar un outfit ya no pasan únicamente por las prendas principales.

Las decisiones para armar un outfit ya no pasan únicamente por las prendas principales.

Freepik
  • El pañuelo se hizo un lugar como el accesorio central del invierno 2026 en las principales capitales de la moda
  • Desplaza a los gorros y redefine los looks con mayor protagonismo visual
  • Puede usarse de múltiples maneras, desde la cabeza hasta la cintura, adaptándose a distintos estilos
  • Su versatilidad lo convierte en una pieza clave para renovar outfits sin sumar nuevas prendas

El frío se acerca y vendrá con un un cambio claro en las tendencias de moda, donde un accesorio tradicional pasa a ocupar un lugar central en la construcción de los looks. Las pasarelas internacionales anticipan que el pañuelo será el elemento dominante durante los días de frío.

El barrio cuenta con 405 manzanas, 51 calles, 42 pasajes, 5 plazas y 7 plazoletas, con una superficie de 5,5 km². Entre sus residentes históricos se encuentran Carlos Gardel (cantor), el Doctor Francisco Beiró y el Doctor Arturo Frondizi (ambos ex presidentes de la Nación Argentina).
Te puede interesar:

Este barrio de Buenos Aires fue destacado mundialmente por su combinación de gastronomía, cultura y sociedad: cuál es

Las Semanas de la Moda realizadas en ciudades como París, Milán, Nueva York y Copenhague mostraron una evolución en la forma de complementar la vestimenta. Lo que antes funcionaba como un detalle secundario ahora adquiere protagonismo, con propuestas que le dan más importancia a la versatilidad y al impacto visual.

En este sentido, las decisiones para armar un outfit ya no pasan únicamente por las prendas principales, sino por cómo se integran los accesorios para definir el estilo general, con nuevas formas de uso que amplían las posibilidades de cada look.

Pañuelo invierno

El accesorio que se destacará en 2026 durante los días de frío

El pañuelo se afianza como el recurso principal para la temporada de otoño e invierno, dejando en un segundo plano a los gorros que dominaron el estilo urbano en los últimos años. Se presenta en tonos neutros como marrón, borgoña, azul profundo y gris, con formatos envolventes que aportan abrigo y presencia.

Su versatilidad permite llevarlo de distintas maneras. Estas pueden ser en la cabeza para un aire retro, alrededor del cuello sumando textura sobre sweaters o camisas, o incluso sobre tapados, donde se convierte en el punto más llamativo del conjunto. Este cambio lo ubica como una pieza clave en la definición del estilo.

Pañuelo invierno

También gana espacio en el street style el uso del pañuelo atado en la cintura, funcionando como un cinturón liviano que aporta movimiento y color. Esta forma de uso retoma influencias de décadas pasadas, pero se adapta a propuestas actuales, tanto informales como más elegantes.

Además, su capacidad para integrarse con distintas prendas y estaciones lo vuelve una opción práctica, ya que puede acompañar desde blazers y trenchs en otoño hasta abrigos más pesados en invierno. Esta ampitud, sumada a su reutilización dentro del guardarropa, lo convierte en un aliado para renovar cualquier look sin necesidad de incorporar nuevas piezas.

Noticias relacionadas

El destino se ubica a 15 kilómetros de Trelew y tiene un paisaje y una cultura que merece la pena conocer. 

El pueblo del sur para hacer una escapada de Buenos Aires en otoño: es famoso por su cultura galesa

Villa Traful es uno de los destinos más tranquilos y naturales de la Patagonia.

Conocé Argentina en 2026: el pequeño pueblo de la Patagonia con un bosque imponente que cambia de color en otoño

La localidad es un destino familiar que se ajusta a todas las edades. 

El pueblito de Córdoba para disfrutar el río en las últimas tardes en las que el sol pega fuerte

Si perdemos la risa, perdemos literalmente la vida.

La risa mejora tu vida: el efecto explosivo que sana el cuerpo y detiene la mente

El Turismo gastronómico ha ganado un lugar privilegiado en la provincia

Cuáles son las dos cafeterías de Buenos Aires que se destacan entre las mejores de todo el mundo

Este es el mueble ideal para ordenar la casa y aprovechar el espacio. 

Adiós al desorden de zapatillas: la nueva tendencia que deja los espacios de la casa limpios

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Salir de Alemania por más de 90 días ahora requiere trámite ante las Fuerzas Armadas.

Alemania prohíbe a sus hombres en edad militar salir del país más de 3 meses

Hace 11 minutos
Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán.

Irán amenazó a EEUU con llevar la guerra a todo Medio Oriente: "Toda nuestra región arderá"

Hace 29 minutos
El choque se produjo en la intersección de Marcos Sastre y Alice.

Se robó una moto, chocó mientras huía de la policía y tuvieron que amputarle un pie

Hace 30 minutos
River le ganó a Belgrano en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Belgrano

Hace 57 minutos
La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

Hace 1 hora