Adiós a las gorros: el accesorio que cobrará protagonismo en los días de frío en 2026 Este elemento está cambiando la forma de armar conjuntos en días fríos. Su uso aporta identidad sin necesidad de sumar más prendas. Por + Seguir en







Las decisiones para armar un outfit ya no pasan únicamente por las prendas principales. Freepik

El pañuelo se hizo un lugar como el accesorio central del invierno 2026 en las principales capitales de la moda

Desplaza a los gorros y redefine los looks con mayor protagonismo visual

Puede usarse de múltiples maneras, desde la cabeza hasta la cintura, adaptándose a distintos estilos

Su versatilidad lo convierte en una pieza clave para renovar outfits sin sumar nuevas prendas El frío se acerca y vendrá con un un cambio claro en las tendencias de moda, donde un accesorio tradicional pasa a ocupar un lugar central en la construcción de los looks. Las pasarelas internacionales anticipan que el pañuelo será el elemento dominante durante los días de frío.

Las Semanas de la Moda realizadas en ciudades como París, Milán, Nueva York y Copenhague mostraron una evolución en la forma de complementar la vestimenta. Lo que antes funcionaba como un detalle secundario ahora adquiere protagonismo, con propuestas que le dan más importancia a la versatilidad y al impacto visual.

En este sentido, las decisiones para armar un outfit ya no pasan únicamente por las prendas principales, sino por cómo se integran los accesorios para definir el estilo general, con nuevas formas de uso que amplían las posibilidades de cada look.

Pañuelo invierno Hola El accesorio que se destacará en 2026 durante los días de frío El pañuelo se afianza como el recurso principal para la temporada de otoño e invierno, dejando en un segundo plano a los gorros que dominaron el estilo urbano en los últimos años. Se presenta en tonos neutros como marrón, borgoña, azul profundo y gris, con formatos envolventes que aportan abrigo y presencia.

Su versatilidad permite llevarlo de distintas maneras. Estas pueden ser en la cabeza para un aire retro, alrededor del cuello sumando textura sobre sweaters o camisas, o incluso sobre tapados, donde se convierte en el punto más llamativo del conjunto. Este cambio lo ubica como una pieza clave en la definición del estilo.