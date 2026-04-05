Adiós a las gorros: el accesorio que cobrará protagonismo en los días de frío en 2026

Las decisiones para armar un outfit ya no pasan únicamente por las prendas principales.
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El pañuelo se hizo un lugar como el accesorio central del invierno 2026 en las principales capitales de la moda
Desplaza a los gorros y redefine los looks con mayor protagonismo visual
Puede usarse de múltiples maneras, desde la cabeza hasta la cintura, adaptándose a distintos estilos
Su versatilidad lo convierte en una pieza clave para renovar outfits sin sumar nuevas prendas
El frío se acerca y vendrá con un un cambio claro en las tendencias de moda, donde un accesorio tradicional pasa a ocupar un lugar central en la construcción de los looks. Las pasarelas internacionales anticipan que el pañuelo será el elemento dominante durante los días de frío.
Las Semanas de la Moda realizadas en ciudades como París, Milán, Nueva York y Copenhague mostraron una evolución en la forma de complementar la vestimenta. Lo que antes funcionaba como un detalle secundario ahora adquiere protagonismo, con propuestas que le dan más importancia a la versatilidad y al impacto visual.
En este sentido, las decisiones para armar un outfit ya no pasan únicamente por las prendas principales, sino por cómo se integran los accesorios para definir el estilo general, con nuevas formas de uso que amplían las posibilidades de cada look.
El accesorio que se destacará en 2026 durante los días de frío
El pañuelo se afianza como el recurso principal para la temporada de otoño e invierno, dejando en un segundo plano a los gorros que dominaron el estilo urbano en los últimos años. Se presenta en tonos neutros como marrón, borgoña, azul profundo y gris, con formatos envolventes que aportan abrigo y presencia.
Su versatilidad permite llevarlo de distintas maneras. Estas pueden ser en la cabeza para un aire retro, alrededor del cuello sumando textura sobre sweaters o camisas, o incluso sobre tapados, donde se convierte en el punto más llamativo del conjunto. Este cambio lo ubica como una pieza clave en la definición del estilo.
También gana espacio en el street style el uso del pañuelo atado en la cintura, funcionando como un cinturón liviano que aporta movimiento y color. Esta forma de uso retoma influencias de décadas pasadas, pero se adapta a propuestas actuales, tanto informales como más elegantes.
Además, su capacidad para integrarse con distintas prendas y estaciones lo vuelve una opción práctica, ya que puede acompañar desde blazers y trenchs en otoño hasta abrigos más pesados en invierno. Esta ampitud, sumada a su reutilización dentro del guardarropa, lo convierte en un aliado para renovar cualquier look sin necesidad de incorporar nuevas piezas.