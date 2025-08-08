Corrientes: un delincuente apuñaló a dos jubiladas para robarles el teléfono celular El hombre de 37 años ingresó a un domicilio donde vivían tres hermanas, les robó objetos y las agredió físicamente antes de huir, por lo que tuvieron que ser atendidas y trasladadas. Por







Un delincuente apuñaló a dos jubiladas para robarles el celular. Redes sociales

Un delincuente irrumpió en la casa de tres hermanas jubiladas en la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, con la intención de robarles objetos de valor, agredió físicamente a una de ellas y apuñaló a las otras dos para luego huir de la escena. Luego de una ardua búsqueda, fue detenido por la Policía.

El hecho ocurrió el miércoles a las 18, unos minutos más tarde la Policía recibió una alerta a través de una llamada telefónica. Rápidamente se hicieron presentes en Plácido Martínez al 300 y allí estaban las víctimas.

Las hermanas de apellido Muro sufrieron el robo, pero dos de ellas -de 75 años- presentaron heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo, mientras que la tercera no sufrió lesiones, pero sí fue golpeada salvajemente por el delincuente.

Guardia médica Redes sociales Las ambulancias trasladaron a las jubiladas al Hospital Samuel Robinson donde los médicos lograron estabilizarlas. Según informó el medio local Diario Época, ambas están en pronóstico reservado debido al shock que causó el ataque con el arma blanca.

El fiscal Ricardo López Ruiz encabezó la investigación junto al personal de Dirección de Investigaciones Criminales de Labogle y los efectivos de la Comisaría Primera lograron dar con el sospechoso, quien se confirmó que actuó solo.

El ladrón se había llevado los celulares de las víctimas y otros elementos de valor. Gracias a la especificación por la descripción física, siguieron las cámaras de seguridad y lograron detenerlo. Luego, pudieron recuperar algunos objetos que habían sido robados.