8 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Corrientes: un delincuente apuñaló a dos jubiladas para robarles el teléfono celular

El hombre de 37 años ingresó a un domicilio donde vivían tres hermanas, les robó objetos y las agredió físicamente antes de huir, por lo que tuvieron que ser atendidas y trasladadas.

Por
Un delincuente apuñaló a dos jubiladas para robarles el celular.

Un delincuente apuñaló a dos jubiladas para robarles el celular.

Redes sociales

Un delincuente irrumpió en la casa de tres hermanas jubiladas en la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, con la intención de robarles objetos de valor, agredió físicamente a una de ellas y apuñaló a las otras dos para luego huir de la escena. Luego de una ardua búsqueda, fue detenido por la Policía.

El cuerpo de Diego Fernández Lima fue identificado cuatro décadas después.
Te puede interesar:

¿Puede ir preso el asesino del joven hallado en la excasa de Cerati?

El hecho ocurrió el miércoles a las 18, unos minutos más tarde la Policía recibió una alerta a través de una llamada telefónica. Rápidamente se hicieron presentes en Plácido Martínez al 300 y allí estaban las víctimas.

Las hermanas de apellido Muro sufrieron el robo, pero dos de ellas -de 75 años- presentaron heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo, mientras que la tercera no sufrió lesiones, pero sí fue golpeada salvajemente por el delincuente.

Guardia médica

Las ambulancias trasladaron a las jubiladas al Hospital Samuel Robinson donde los médicos lograron estabilizarlas. Según informó el medio local Diario Época, ambas están en pronóstico reservado debido al shock que causó el ataque con el arma blanca.

El fiscal Ricardo López Ruiz encabezó la investigación junto al personal de Dirección de Investigaciones Criminales de Labogle y los efectivos de la Comisaría Primera lograron dar con el sospechoso, quien se confirmó que actuó solo.

El ladrón se había llevado los celulares de las víctimas y otros elementos de valor. Gracias a la especificación por la descripción física, siguieron las cámaras de seguridad y lograron detenerlo. Luego, pudieron recuperar algunos objetos que habían sido robados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Misterio en la excasa de Cerati: una antropóloga brindó detalles sobre el crimen del joven

play

Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte del joven hallado en la casa de Gustavo Cerati

megaoperativo de la policia de la ciudad contra los herederos de dumbo

Megaoperativo de la Policía de la Ciudad contra los "herederos de Dumbo"

Un camión protagonizó un triple choque.

Recoleta: un camión chocó a tres autos, un árbol y se incrustó en un edificio

El papá de la víctima avisó al 911 sobre el hallazgo de su hijo muerto.

Córdoba: una mujer bajo tratamiento psiquiátrico mató a su hijo adolescente

el asesino serial amplio declaracion tras la confirmacion de que los restos son humanos

El asesino serial amplió declaración tras la confirmación de que los restos son humanos

Rating Cero

El nuevo disco del Pity se llamará “Basado en hechos reales” y saldrá este año. 

Pity Álvarez anunció su regreso a la música: cuándo y dónde será el recital

Una periodista viaja en el tiempo al ocaso del Imperio Otomano y al nacimiento de la Turquía moderna.
play

Es una serie adictiva, está en Netflix y no vas a poder creer lo buena que está

Esta comedia romántica cautivó a los suscriptores de Netflix.
play

Es atrapante, está en Netflix y trata sobre un triángulo amoroso: una película imperdible

Su objetivo era alcanzar los 94 kilos, partiendo de los 140.

La impresionante transformación de Camilota tras 2 años de dieta y entrenamiento

La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida.

"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

A The Paper﻿ la protagonizará Domhnall Gleeson y regresará Oscar Martinez.
play

Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regreso

últimas noticias

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un pueblo que quedó olvidado cuando cerraron la línea de tren.

Turismo en Argentina: el pueblito escondido donde se puede descansar como en ningún otro lado

Hace 7 minutos
Entre capillas, miradores, senderos serranos y artesanos, Villa Giardino construyó su identidad

Viajar a Córdoba: este pueblito parece que sacó su paisaje de un cuento de hadas

Hace 9 minutos
Dónde queda este precioso destino cercano a CABA.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito lindo con feria artesanal para recorrer

Hace 12 minutos
Una versión saludable, pero igual de deliciosa de los brownies de chocolate.

Ni harina ni azúcar: la receta de brownie saludable que te va a volar la cabeza

Hace 19 minutos
Los espacios inscribieron las alianzas para las elecciones de octubre. 

Cómo quedaron las alianzas partidarias de cara a octubre

Hace 21 minutos