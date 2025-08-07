7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Recoleta: un camión chocó a tres autos, un árbol y se incrustó en un edificio

Los automóviles se encontraban estacionados. Una joven de 22 años sufrió un fuerte golpe en el hombro y fue trasladada hacia un hospital para ser asistida.

Por
Un camión protagonizó un triple choque.

Un camión protagonizó un triple choque.

X (@APTTA_)

Un camión chocó contra tres autos, un árbol y un edificio en el barrio porteño de Recoleta, lo que generó que una joven sufra heridas y debiera ser trasladada hacia un hospital para ser asistida. Además, el conductor fue imputado por el delito de lesiones.

megaoperativo de la policia de la ciudad contra los herederos de dumbo
Te puede interesar:

Megaoperativo de la Policía de la Ciudad contra los "herederos de Dumbo"

El hecho se produjo sobre la calle Agüero al 200, cuando un camión chocó a otros vehículos que se encontraban estacionados, que se trataba de un Volkswagen Polo, una Chevrolet Tracker y una Peugeot Partner que quedaron severamente dañados.

Embed

En tanto, el camión se incrustó en un edificio y provocó la caída de un árbol, por lo que una joven de 22 años sufrió un fuerte golpe en el hombro y fue transportada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) hacia el Hospital Fernández, aunque sin riesgo de muerte.

Además, del SAME, el personal de la Comisaría Vecinal 2A formó parte del operativo en la zona, en la que se registra un alto volumen diario de circulación de vehículos.

Tragedia en Córdoba: tres niños y un adulto murieron en un choque en la ruta 19

Cuatro personas, tres de ellos eran nenes de entre 8 y 12 años de edad y un adulto de 33, fallecieron en un trágico choque sobre la ruta 19 en Córdoba, entre las localidades de El Tío y El Fuertecito. El hecho sucedió durante la madrugada del domingo, cuando un Volkswagen Bora con tres jóvenes a bordo embistió a un Fiat 147.

Las cuatro víctimas fatales, que murieron en el lugar, viajaban en el Fiat. Además, dos adolescentes de 15 y 17 años, que también viajaban en el Fiat, fueron trasladados hacia el Hospital Municipal Arroyito.

El impacto ocurrió a la altura del kilómetro 213 de la ruta 19, a 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Tras la llegada de los equipos de emergencia médica, se constató la muerte de cuatro de los seis ocupantes del Fiat y se dispuso el traslado de los otros dos jóvenes hacia el centro asistencial cercano, según consignó La Voz.

El Volkswagen iba conducido por un joven de 19 años, acompañado de otros dos jóvenes de la misma edad. Todos fueron trasladados al Hospital Municipal Arroyito. En las primeras observaciones policiales se puso el foco en la alta velocidad que llevaba el Bora, lo que ocasionó la total destrucción del Fiat.

La fiscalía a cargo ya ordenó realizar las pericias correspondientes en el lugar para esclarecer el choque y determinar si hubo responsabilidad por parte de alguno de los conductores. No se informó el resultado del test de alcoholemia realizado al conductor del auto que colisionó al Fiat.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papá de la víctima avisó al 911 sobre el hallazgo de su hijo muerto.

Córdoba: una mujer bajo tratamiento psiquiátrico mató a su hijo adolescente

el asesino serial amplio declaracion tras la confirmacion de que los restos son humanos

El asesino serial amplió declaración tras la confirmación de que los restos son humanos

play

Marcha en Puente Pueyrredón: se desplegó un fuerte operativo de seguridad

Javier tenía 10 años cuando vio por última vez a su hermano, en 1984.

El hermano del joven hallado en la casa de Cerati contó cómo está su madre: "No prendimos la tele"

play

La escalofriante hipótesis del fiscal sobre el asesino del adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

play

Dieron detalles sobre la detención del autor de la amenaza de bomba en el show de Lali

Rating Cero

La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida.

"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

A The Paper﻿ la protagonizará Domhnall Gleeson y regresará Oscar Martinez.
play

Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regreso

HBO Max ya no se podrá compartir con varias personas.

HBO Max confirmó el fin de las cuentas compartidas: desde cuándo copiará a Netflix y Disney+

Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y teorías sobre cómo se conocieron y si realmente están saliendo

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole en pareja? Cuáles son los rumores que generan una relación inesperada

Un lanzamiento sueco de 2025 cargado de drama e intriga ya está disponible en Netflix.
play

De qué se trata Una vida honrada, la película sueca con ilusiones y mentiras que sorprende a todos en Netflix

Jey Mammon volverá a conducir un programa de televisión.

Jey Mammon vuelve a la televisión: cuándo y qué canal le abrió las puertas

últimas noticias

play

Germán Martínez, sobre los reveses del Gobierno en el Congreso: "Debemos aprovechar este momento"

Hace 26 minutos
Megaoperativo de la Policía de la Ciudad contra los herederos de Dumbo

Megaoperativo de la Policía de la Ciudad contra los "herederos de Dumbo"

Hace 47 minutos
El ministro de Economía habló el canal de streaming Carajo.

Luis Caputo: "No va a haber ningún cambio de régimen después de las elecciones"

Hace 54 minutos
Karina Milei junto a Rogelio Frigerio.

Frigerio anunció un acuerdo para un frente electoral en Entre Ríos con La Libertad Avanza, la UCR y otros partidos

Hace 1 hora
El Banco Central volvió a sufrir una sangría en sus reservas brutas.

Las reservas del Banco Central volvieron al caer: en tres días ya bajaron u$s1.282 millones

Hace 1 hora