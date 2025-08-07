Recoleta: un camión chocó a tres autos, un árbol y se incrustó en un edificio

Los automóviles se encontraban estacionados. Una joven de 22 años sufrió un fuerte golpe en el hombro y fue trasladada hacia un hospital para ser asistida.

Un camión chocó contra tres autos, un árbol y un edificio en el barrio porteño de Recoleta , lo que generó que una joven sufra heridas y debiera ser trasladada hacia un hospital para ser asistida. Además, el conductor fue imputado por el delito de lesiones.

El hecho se produjo sobre la calle Agüero al 200 , cuando un camión chocó a otros vehículos que se encontraban estacionados, que se trataba de un Volkswagen Polo, una Chevrolet Tracker y una Peugeot Partner que quedaron severamente dañados.

En tanto, el camión se incrustó en un edificio y provocó la caída de un árbol, por lo que una joven de 22 años sufrió un fuerte golpe en el hombro y fue transportada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) hacia el Hospital Fernández , aunque sin riesgo de muerte.

Además, del SAME, el personal de la Comisaría Vecinal 2A formó parte del operativo en la zona, en la que se registra un alto volumen diario de circulación de vehículos.

Cuatro personas, tres de ellos eran nenes de entre 8 y 12 años de edad y un adulto de 33, fallecieron en un trágico choque sobre la ruta 19 en Córdoba , entre las localidades de El Tío y El Fuertecito. El hecho sucedió durante la madrugada del domingo, cuando un Volkswagen Bora con tres jóvenes a bordo embistió a un Fiat 147.

Las cuatro víctimas fatales, que murieron en el lugar, viajaban en el Fiat. Además, dos adolescentes de 15 y 17 años, que también viajaban en el Fiat, fueron trasladados hacia el Hospital Municipal Arroyito.

El impacto ocurrió a la altura del kilómetro 213 de la ruta 19, a 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Tras la llegada de los equipos de emergencia médica, se constató la muerte de cuatro de los seis ocupantes del Fiat y se dispuso el traslado de los otros dos jóvenes hacia el centro asistencial cercano, según consignó La Voz.

El Volkswagen iba conducido por un joven de 19 años, acompañado de otros dos jóvenes de la misma edad. Todos fueron trasladados al Hospital Municipal Arroyito. En las primeras observaciones policiales se puso el foco en la alta velocidad que llevaba el Bora, lo que ocasionó la total destrucción del Fiat.

La fiscalía a cargo ya ordenó realizar las pericias correspondientes en el lugar para esclarecer el choque y determinar si hubo responsabilidad por parte de alguno de los conductores. No se informó el resultado del test de alcoholemia realizado al conductor del auto que colisionó al Fiat.