27 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Alex Barrena se tomó revancha y se consagró campeón del Challenger de Buenos Aires, pero no festejó

El tenista de 23 años derrotó a Facundo Mena por 6-4 y 6-0 en el Racket Club de Palermo. Así, sumó su tercer título en esta categoría y logró sacarse la espina de la final perdida ante Román Burruchaga en 2025. Sin embargo, puso en pausa su felicidad para ir a abrazar a su compañero. ¿Qué pasó en el partido?

Andrea Lonardi
Por
Andrea Lonardi
Barrena

Barrena, campeón del Challenger de Buenos Aires por primera vez.

YPF Buenos Aires Challenger

En una final completamente argentina, Alex Barrena se tomó revancha tras la final en 2025 y se consagró campeón del Challenger 75 de Buenos Aires tras derrotar a Facundo Mena por 6-4 y 6-0 en el Racket Club. De este modo, logró su tercer título en esta categoría, tras los ganados en San Miguel de Tucumán y Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, postergó su festejo para ir a abrazar a su rival.

La Garra, campeona de los Juegos Suramericanos y clasificada a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Te puede interesar:

Histórico segundo puesto para Argentina en los Juegos Suramericanos: cómo quedó el medallero final

El encuentro se disputó cuatro horas más tarde producto de la intensa lluvia que caía en Palermo. Pero apareció el sol a tiempo y los jugadores pudieron salir a la cancha. El primer quiebre ocurrió en el tercer game para que Barrena se ponga en ventaja rápidamente y repitió la situación para adelantarse 4-2. Mena, sin mostrar ni una sombra de su mejor tenis, recuperó uno de ellos y pareció entrar en partido, pero no lo logró y perdió el primer set.

Barrena ganaba 6-4 y 4-0 cuando Mena cometió una doble falta y luego falló una derecha cruzada que lo dejó 0-30. Con el marcador 15-40, en un game clave para intentar volver al partido, rompió en llanto. Su madre, desde la tribuna, también se emocionó hasta las lágrimas. Más allá del resultado, el momento tuvo un significado especial porque el Racket Club es un lugar muy importante para el jugador. Allí trabajaba como profesor de tenis Gabriel Mena, su padre, quien falleció en 2020. Juntos habían construido una gran historia en ese lugar.

Finalmente en el set terminó 6-0 y el partido fue para Barrena. Pero lejos de verse un final con una celebración acorde, el bonaerense dejó de lado su alegría para ir rápidamente a la red a abrazar a su compatriota. No conforme con eso, se dedicó a señalar y a reconocer a su rival con aplausos.

Minutos más tarde, fue a abrazarse con su equipo y se permitió levantar los brazos. "Quiero felicitar a Facu porque hace varias semanas viene haciéndolo muy bien y sé que esta semana es especial para él. Me acuerdo cuando entrenaba con 8 años y entrenaba con él. Muchas gracias por los consejos que me diste. Esto también es gracias a vos, fuiste parte de mi infancia y te lo quiero agradecer. Espero que cumplas todos los sueños que tengas", expresó el campeón.

El abrazo de los jugadores tras el final del partido.

El abrazo de los jugadores tras el final del partido.

"Este torneo tiene algo especial. El año pasado no se me dio, estuve bastante cerca, pero este año lo pude llevar a casa. Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a todo mi equipo y a mi papá que es por él que juego al tenis. Mis abuelos están acá, es un placer tener a los cuatro acá. Vamos por más", cerró en cancha y con el trofeo en mano.

El tenista de 23 años había eliminado a Joaquín Aguilar Cardozo en semifinales en sets corridos y le cortó una racha de 25 victorias consecutivas. Era uno de los tenistas más regulares del torneo, ya que venía de consagrarse en los dos M15 de Asunción y en el M15 de Mar del Plata. Con solo 21 años, es una de las promesas de Uruguay.

El futuro de Alex Barrena y Facundo Mena tras la final: en qué puesto del ranking ATP quedaron

Mena, el merecido finalista, también tuvo su momento para hablar y aprovechó para agradecer el gesto de su rival: "Quiero felicitar a Alex por el campeonato, le faltó festejar, pero seguro va a festejar con su gente. Felicitar a todo el equipo de Alex, son enormes. Bueno... Maxi (papá de Alex), si hoy estoy acá es porque vos en mi carrera me haz ayudado mucho. Son parte de mi carrera". El tenista subió al puesto 190 del ranking y jugará el CH de Curitiba la próxima semana.

Mena, emocionado tras caer en la final.

Mena, emocionado tras caer en la final.

Barrena sumó su tercer título Challenger, el lunes ascenderá al puesto 219 y estará en Curitiba. Además, se convirtió en el sexto campeón argentino del torneo luego de Burruchaga, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez, en un torneo de mucha historia local.

Barrena, flamante campeón, con su trofeo.

Barrena, flamante campeón, con su trofeo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina ganó la serie vs. Turquía.

Argentina jugará las Qualifiers 2027 de Copa Davis: la superioridad de juego, los consejos de Javier Frana y el apoyo colectivo

Gran victoria de Francisco Cerúndolo. 

Copa Davis: Francisco Cerúndolo cerró la serie y Argentina le ganó 3-1 a Turquía

Thiago Tirante en el partido vs  Mert Alkaya

Tras los triunfos de Cerúndolo y Tirante, Argentina vence 2-0 a Turquía en la Copa Davis

El equipo argentino que jugará contra Turquía.

Se sorteó la serie de Argentina-Turquía por Copa Davis: cómo son los cruces

Daniel Osvaldo permanece internado.

La salud de Daniel Osvaldo: su familia habló por primera vez y reveló detalles de su estado

Boca le ganó a Racing en Rosario.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Racing por la Copa Argentina

Rating Cero

La actriz y cantante se plantó frente a José Luis Puma Rodríguez.

Nuevo golpe al Puma Rodríguez: ahora Jimena Barón reveló que "está cansada" de lo que hizo en Es mi sueño

Lali Espósito en el estadio Más Monumental.

Lali Espósito se quedó sin palabras para agradecer a quienes asistieron a su show en River: "No puedo..."

Nicolas Cabré logró una meta deportiva a pesar de sus lesiones físicas. 

Nicolás Cabré y una medalla soñada tras la tragedia de su hermano: "Después de 8 años, sueño cumplido"

Este es el importante papel que rechazó Jeff Bridges y que un joven actor aprovechó.

Jeff Bridges rechazó este papel y un joven actor aprovechó para lanzarse al estrellato: quien fue

Totalmente diferente, así fue la transformación de Collin Farrell.

Parece otra persona: así fue la sorprendente transformación de Colin Farrell

Lali y Dillom juntos en el escenario.

Con amigos así: Dillom filtró un desopilante reclamo de Lali Espósito por la letra de una canción que es furor en redes

últimas noticias

La avioneta estrellada al sur de la ciudad de Córdoba.

Córdoba: se cayó una avioneta con cinco personas que resultaron heridas y pidieron ayuda a gritos

Hace 20 minutos
El exfutbolista Daniel Osvaldo.

Daniel Osvaldo: qué se sabe hasta ahora sobre su estado de salud

Hace 20 minutos
Barrena, campeón del Challenger de Buenos Aires por primera vez.

Alex Barrena se tomó revancha y se consagró campeón del Challenger de Buenos Aires, pero no festejó

Hace 33 minutos
El Cottolengo Don Orione de Claypole, un hogar y centro de día que atiende a más de 400 personas.

Cottolengo Don Orione: cómo será el recorrido del Papa León XIV en su visita a la Argentina

Hace 45 minutos
Javier Milei niega los datos.

Javier Milei: "Hoy la Quinta de Olivos es una base militar porque tengo enemigos muy pesados"

Hace 53 minutos