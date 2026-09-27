Alex Barrena se tomó revancha y se consagró campeón del Challenger de Buenos Aires, pero no festejó

El tenista de 23 años derrotó a Facundo Mena por 6-4 y 6-0 en el Racket Club de Palermo. Así, sumó su tercer título en esta categoría y logró sacarse la espina de la final perdida ante Román Burruchaga en 2025. Sin embargo, puso en pausa su felicidad para ir a abrazar a su compañero. ¿Qué pasó en el partido?

En una final completamente argentina, Alex Barrena se tomó revancha tras la final en 2025 y se consagró campeón del Challenger 75 de Buenos Aires tras derrotar a Facundo Mena por 6-4 y 6-0 en el Racket Club . De este modo, logró su tercer título en esta categoría, tras los ganados en San Miguel de Tucumán y Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, postergó su festejo para ir a abrazar a su rival.

El encuentro se disputó cuatro horas más tarde producto de la intensa lluvia que caía en Palermo . Pero apareció el sol a tiempo y los jugadores pudieron salir a la cancha. El primer quiebre ocurrió en el tercer game para que Barrena se ponga en ventaja rápidamente y repitió la situación para adelantarse 4-2. Mena, sin mostrar ni una sombra de su mejor tenis, recuperó uno de ellos y pareció entrar en partido, pero no lo logró y perdió el primer set.

Barrena ganaba 6-4 y 4-0 cuando Mena cometió una doble falta y luego falló una derecha cruzada que lo dejó 0-30. Con el marcador 15-40, en un game clave para intentar volver al partido, rompió en llanto. Su madre, desde la tribuna, también se emocionó hasta las lágrimas. Más allá del resultado, el momento tuvo un significado especial porque el Racket Club es un lugar muy importante para el jugador. Allí trabajaba como profesor de tenis Gabriel Mena, su padre, quien falleció en 2020. Juntos habían construido una gran historia en ese lugar.

Finalmente en el set terminó 6-0 y el partido fue para Barrena. Pero lejos de verse un final con una celebración acorde, el bonaerense dejó de lado su alegría para ir rápidamente a la red a abrazar a su compatriota. No conforme con eso, se dedicó a señalar y a reconocer a su rival con aplausos.

Facundo Mena venía en una racha tremenda. Esta era su 3era final al hilo. Tenía tantas ganas de ganar hoy que su cabeza lo mató. Se largó a llorar estando set abajo y 0-4 en el 2do. pic.twitter.com/P5P9EvN6KS

Minutos más tarde, fue a abrazarse con su equipo y se permitió levantar los brazos. " Quiero felicitar a Facu porque hace varias semanas viene haciéndolo muy bien y sé que esta semana es especial para él. Me acuerdo cuando entrenaba con 8 años y entrenaba con él. Muchas gracias por los consejos que me diste. Esto también es gracias a vos, fuiste parte de mi infancia y te lo quiero agradecer. Espero que cumplas todos los sueños que tengas", expresó el campeón.

El abrazo de los jugadores tras el final del partido. YPF Buenos Aires Challenger

"Este torneo tiene algo especial. El año pasado no se me dio, estuve bastante cerca, pero este año lo pude llevar a casa. Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a todo mi equipo y a mi papá que es por él que juego al tenis. Mis abuelos están acá, es un placer tener a los cuatro acá. Vamos por más", cerró en cancha y con el trofeo en mano.

El tenista de 23 años había eliminado a Joaquín Aguilar Cardozo en semifinales en sets corridos y le cortó una racha de 25 victorias consecutivas. Era uno de los tenistas más regulares del torneo, ya que venía de consagrarse en los dos M15 de Asunción y en el M15 de Mar del Plata. Con solo 21 años, es una de las promesas de Uruguay.

El futuro de Alex Barrena y Facundo Mena tras la final: en qué puesto del ranking ATP quedaron

Mena, el merecido finalista, también tuvo su momento para hablar y aprovechó para agradecer el gesto de su rival: "Quiero felicitar a Alex por el campeonato, le faltó festejar, pero seguro va a festejar con su gente. Felicitar a todo el equipo de Alex, son enormes. Bueno... Maxi (papá de Alex), si hoy estoy acá es porque vos en mi carrera me haz ayudado mucho. Son parte de mi carrera". El tenista subió al puesto 190 del ranking y jugará el CH de Curitiba la próxima semana.

Mena, emocionado tras caer en la final. YPF Buenos Aires Challenger

Barrena sumó su tercer título Challenger, el lunes ascenderá al puesto 219 y estará en Curitiba. Además, se convirtió en el sexto campeón argentino del torneo luego de Burruchaga, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez, en un torneo de mucha historia local.