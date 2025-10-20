Una nena de 13 años jugaba con un arma y se disparó en la cabeza: "Fue un accidente" El abuelo de la pequeña relató cómo fue el momento en que ocurrió el hecho y explicó que el arma, que estaba escondida, era de la familia. El hecho fue en el barrio Villa Boedo de la provincia de Córdoba. Por







La niña de 13 años esta intenrada en grave estado. Redes Sociales

Una niña de 13 años fue internada en grave estado en Córdoba producto de una herida de bala en su cabeza. Por la gravedad del cuadro, fue derivada al Hospital de Niños, donde permanece en terapia intensiva.

El hecho ocurrió este domingo por la tarde cuando la pequeña, junto a su familia, celebraban el Día de la Madre en el barrio Villa Boedo. Según se detalló, la menor estaba jugando con otro niño y encontraron el arma, luego de manipularla, se produjo el disparo.

Rápidamente, la niña fue llevada de urgencia al Hospital Florencio Díaz, pero posteriormente fue derivada al Hospital de Niños. Allí fue operada para descomprimir el cerebro, sin embargo, su estado es gravísimo y los médicos esperan su evolución en las próximas horas.

En el centro de salud, la Policía de Córdoba fue alertada por el personal médico que recibió a la nena. Con la investigación abierta, un familiar entregó a las autoridades un rifle calibre 22, que fue secuestrado para ser sometido a peritajes, de igual modo, no se confirmó si esa fue el arma usada en el hecho.

El abuelo de la niña de 13 años aseguró que se trató de un accidente Más allá que por el dramático momento la fiscalía trabaja para determinar cómo se produjo el disparo y si hubo participación de terceros, el abuelo de la niña relató ante la televisión local la secuencia del hecho por el cual su nieta se encuentra internada en grave estado.

“Fue un accidente doméstico entre dos chicos que estaban en la habitación. Encontraron el arma, no sé cómo la encontraron, y se produjo el accidente”, indicó Raúl y explicó que el arma “la tenía escondida la familia”. Por otro lado, el hombre recordó que cuando se produjo el desafortunado disparo, él estaba en el fondo de la casa preparando el asado, y cuando escuchó los gritos se acercó a ver qué era lo que estaba sucediendo. “Fue un descontrol total, no podés hacer nada”, relató con angustia en diálogo con Noticiero Doce. Por último, aseguró que ahora están a la espera de la evolución de la pequeña y que le están haciendo los estudios pertinentes. “En la familia están todos desesperados”, indicó.